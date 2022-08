Kobieta chciała rozwozić pizzę. Uznała, że pytanie o wiek to dyskryminacja i dostała 4,3 tys. funtów odszkodowania

Janice Walsh chciała pracować jako dostawca pizzy dla sieci Domino’s. Nie dostała pracy i doszła do przekonania, że w procesie rekrutacji doszło do dyskryminacji ze względu na wiek i płeć. W rozmowie z BBC kobieta opowiedziała, że na wstępie została zapytana, ile ma lat. Gdy odpowiedziała, że ponad czterdzieści, prowadzący rozmowę uśmiechnął się i powiedział, że nie wygląda na swój wiek. Coś, co w prywatnej rozmowy byłoby komplementem, w trakcie rozmowy rekrutacyjnej jest naruszeniem prawa, gdyż nie wolno pytań kandydatów o wiek. Jeśli w formularzu pojawia się prośba o podanie daty urodzenia, to tylko po to, by „odsiać” nieletnich kandydatów.

Kobieta uważa, że padła ofiarą podwójnej dyskryminacji

Irlandka odniosła także wrażenie, że na brak wyboru jej oferty wpływ miało to, że jest kobietą. „Widziałam wyłącznie mężczyzn pracujących jako kierowcy i myślę, że zostałam odrzucona, bo jestem kobietą” – powiedziała. Gdy zorientowała się, że ogłoszenie o pracy było publikowane jeszcze po tym, jak została odrzucona, Walsh napisała do franczyzy Domino’s z zarzutami, że padła ofiarą dyskryminacji. Bardzo szybko zadzwonił do niej ktoś z centrali i wyjaśnił, że błąd leżał po stronie rekrutera, który nie wiedział, że nie wolno mu pytać o wiek.

Takie spychanie odpowiedzialności na podwładnych nie spodobało się niedoszłej rozwozicielce pizzy i złożyła oficjalną skargę na niedozwolone praktyki. Wsparła ją Komisja ds. Równości Irlandii Północnej. Mary Kitson prawniczka komisji powiedziała, że to ważne, aby stereotypowe poglądy na temat tego, kto może wykonywać określone zadania (a więc na przykład przekonanie, że kierowcą może być tylko mężczyzna), nie wpływały na decyzje o zatrudnieniu.

Kobieta dopięła swego: prezes firmy przeprosił za zaistniałe zdarzenie i wypłacił kobiecie odszkodowanie wysokości prawie 4,3 tys. funtów.

A jak jest w Polsce? Nieprzyjęcie kandydata do pracy z powodu wieku kandydata jest przejawem dyskryminacji, ale nie ma zakazu pytania o niego. Kandydaci nie mają obowiązku podawania daty urodzin w CV, choć wielu dobrowolnie umieszcza tę informację. Nie ma również obowiązku dodawania zdjęcia i pracodawca nie powinien odrzucić kandydatury z powodu jego braku.

