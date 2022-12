Sprzedaż węgla. UOKiK sprawdza, czy nie doszło do zmowy cenowej

UOKiK podejrzewa, że kryzys węglowy, który został w Polsce wywołany m.in. przez embargo na rosyjski węgiel, sprawił, że część firm mogła próbować nieuczciwie zarobić.

Kryzys węglowy. Na rynku zabrakło surowca z Rosji

Przypomnijmy, że dużą część węgla opałowego w Polsce jeszcze do rozpoczęcia wojny w Ukrainie stanowił surowiec sprowadzany z Rosji. Polskie wydobycie to w największym stopniu węgiel energetyczny, który trafiał do elektrowni i elektrociepłowni zarządzanych przez państwo. Prywatne firmy, a także samorządy korzystały z dostaw zagranicznych. Po wprowadzeniu embarga na węgiel z Rosji, na rynku pojawiła się ogromna wyrwa, a sezon grzewczy zbliżał się wielkimi krokami.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa, że część dystrybutorów węgla mogła wykorzystywać panikę na rynku do nieuczciwego wzbogacenia się.

Zmowa cenowa na rynku węgla? UOKiK sprawdza

Prezes urzędu poinformował o wszczęciu postępowania antymonopolowego przeciwko spółce Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Atex. Firma mogła narzucać swoim partnerom handlowym ceny, po których odsprzedawali oni węgiel – uważa UOKiK. Miało to prowadzić do sytuacji, w których sprzedawcy, którzy zaopatrzyli się u wskazanego dostawcy, nie mogli oferować na rynku konkurencyjnych cen za węgiel. Minimalna cena miała być narzucana przez Atex.

– Nasze zastrzeżenia budzi fakt, że Atex może narzucać dystrybutorom ceny, po których sprzedają węgiel. W sytuacji, gdy są oni niezależnymi przedsiębiorcami, powinni zachować swobodę kształtowania cen. Na skutek działań Atexu mogą być oni pozbawieni możliwości zaoferowania potencjalnym klientom zakupu tańszego opału do ogrzewania swoich domów w cenach innych niż odgórnie ustalone przez Atex – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

