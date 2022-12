UOKiK kara za kupowanie recenzji. Dwie firmy z grzywnami

UOKiK po raz kolejny idzie na rękę konsumentom i walczy z nieuczciwymi praktykami na polskim rynku. Tym razem prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny zwrócił uwagę na fałszywe recenzje w internecie, które są oferowane przez rodzime firmy marketingowe.

Dochodzenie zakończyło się decyzjami prezesa i karami sięgającymi 70 tys. złotych.

UOKiK kara za fałszywe recenzje – grzywny dla Opinie.pro i SN Marketing

Po wielu miesiącach badania sprawy fałszywych recenzji UOKiK wskazał właśnie dwie ukarane za tę praktykę firmy.

Spółka Opinie.pro z siedzibą w Lubartowie została ukarana grzywną 40 tys. złotych za oferowanie pozytywnych recenzji oraz ocen w tzw. wizytówkach w Google Maps oraz na Facebooku. Wcześniej zakup opinii możliwy był też w portalach Tripadvisor, Ceneo, Oferteo, a nawet… ZnanyLekarz. UOKiK nakazał też spółce zaniechać obecnych praktyk.

SN Marketing to zaś firma z Krakowa, której kara wyniosła 30 tys. złotych. Spółka parała się głównie tworzeniem fałszywych recenzji w aplikacji Google Maps, na zlecenie przedsiębiorców. Co ciekawe, nieczyste praktyki oferowane były w wielu pakietach z różnorodną częstotliwością publikacji i z dodatkową opłatą za zdjęcia czy dłuższe wpisy. SN Marketing miał już zaprzestać publikowania recenzji po porozumieniu z Urzędem.

– Publikowanie w internecie fałszywych opinii to szczególnie naganne zjawisko. W ten sposób konsumenci wprowadzani są w błąd, a ich decyzje zakupowe ulegają zniekształceniu. To także nie fair wobec konkurencji – uczciwych przedsiębiorców, którzy nie kupują ocen, przez co mogą być np. słabiej pozycjonowani w wyszukiwarkach internetowych – tłumaczy prezes Chróstny w oficjalnym wpisie.

Dyrektywa Omnibus pomoże w zakupach w Internecie

Jak dodaje UOKiK, już od stycznia 2023 roku w życie wchodzą zapisy unijnej dyrektywy Omnibus, która ma za zadanie zwiększyć przejrzystość zakupów w sieci.

Jednym z kluczowych aspektów jest większa odpowiedzialność sprzedawców. Jeśli pozwalają oni recenzować produkty na swojej platformie, to muszą też dokładnie informować, w jaki sposób weryfikuje prawdziwość opinii i czy wystawiająca recenzję osoba faktycznie zakupiła dany produkt.

