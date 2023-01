Składki zdrowotne przedsiębiorców idą w górę. Wiadomo, o ile

GUS ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale 2022 r. wyniosło 6965,94 zł. Informacje o zarobkach na etacie są ważne dla samozatrudnionych, bo stanowią podstawę dla obliczenia składki zdrowotnej.

Ryczałtowiec, który ma przychody do 60 tys. zł zapłaci miesięcznie 376,16 zł (składka w górę o ponad 40 zł). W drugim progu, przy przychodach od 60 tys. do 300 tys. zł, wyniesie 626,93 zł (67 zł więcej niż do tej pory), a zarabiający powyżej 300 tys. zł zapłacą co miesiąc 1128,48 zł (wzrost o ponad 120 zł).

W skali roku będzie to odpowiednio 4 513,92 zł, 7 523,16 zł zapłacą zarabiający w drugim progu, a 13 541,79 zł – najlepiej zarabiający.

Składka zdrowotna przedsiębiorców. Niedopłaty i nadpłaty są wyrównywane w rozliczeniu rocznym

Pierwszą składkę według nowej stawki ryczałtowcy odprowadzają do 20 lutego. Za miesiąc, w którym przekroczą próg przychodu płacą wyższą stawkę. Przedsiębiorcy na ryczałcie mogą też liczyć składkę na podstawie przychodów z poprzedniego roku. Po zakończonym roku należy zweryfikować sumę zapłaconych w trakcie roku składek miesięcznych i porównać ją z ostateczną wartością osiągniętego przychodu. Na tej podstawie wyliczamy wartość rocznej składki zdrowotnej. Ewentualne niedopłaty i nadpłaty będą wyrównywane w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej.

Składki zdrowotne liniowców i podatników na skali

Przedsiębiorcy, którzy są na skali albo liniowym PIT liczą składkę zdrowotną od dochodu. Pierwsi płacą 9 proc., drudzy 4,9 proc. Minimalna składka miesięczna w tym roku wynosi 314,10 zł, nie ma za górnego ograniczenia.

Firmy na liniowym PIT mogą zaliczyć składkę zdrowotną do kosztów albo odliczyć od dochodu (limit w 2023 r. wynosi 10,2 tys. zł). Podatnicy ka karcie odpisują od podatku 19 proc. składki. Ulgi nie mają przedsiębiorcy na skali.

