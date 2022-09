Przed przedsiębiorcami trudny rok. Będzie historyczna podwyżka składek ZUS

Podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców to 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W przyszłym roku będzie to 4161 zł. Składki ZUS na rok 2023 wyniosą więc 1418,48 zł (bez składki zdrowotnej, naliczanej osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania). W roku 2022 składki wynoszą 1211,28 zł. Oznacza to najwyższy w historii wzrost – o 207,20 zł miesięcznie.

Dwie podwyżki w 2023 roku dla nowych przedsiębiorców

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności mogą skorzystać z preferencyjnych stawek składek ZUS. Wylicza się je od minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 3010 zł. W przyszłym roku ma ono wzrosnąć dwa razy. Pierwsza podwyżka nastąpi 1 stycznia 2023 r. (do poziomu 3383 zł), druga – 1 lipca 2023 roku do kwoty 3450 zł.

– Dwie podwyżki płacy minimalnej spowodują dwie zmiany w wysokości składek ZUS w 2023 roku. W przypadku ZUS preferencyjnego, podstawa składek (bez składki zdrowotnej) to 30 proc. wynagrodzenia minimalnego. Obecnie podstawa ta wynosi 903 zł, a składki od niej liczone – 285,71 zł miesięcznie – mówi Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Od stycznia 2023 r. podstawa składki wzrośnie do kwoty 1014,90 zł. Składki (bez składki zdrowotnej) za okres od stycznia do czerwca wyniosą 321,12 zł, a więc o 35,41 zł miesięcznie więcej. Z kolei po drugiej podwyżce od lipca 2023 roku, podstawa wymiaru ulgowych składek ZUS wzrośnie do 1035 zł. W związku z tym należności za okres lipiec – grudzień 2023 wzrosną do poziomu 327,47 zł. Wzrost względem 2022 roku wyniesie 41,76 zł miesięcznie.

Składka zdrowotna

Należy pamiętać, że oprócz powyższych składek przedsiębiorcy płacą jeszcze składkę zdrowotną, która od stycznia tego roku jest wyliczania w całkowicie zmieniony sposób.

Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej na ryczałcie jest uzależniona od rocznego przychodu przedsiębiorcy, a jej podstawę stanowi 60 proc. (przychody do 60 tys. zł), 100 proc. (przychody pomiędzy 60 tys. a 300 tys. zł) lub 180 proc. (przychody roczne powyżej 300 tys. zł) przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału. Sama składka wynosi 9 proc. Obecnie to odpowiednio: 335,94 zł, 559,89 zł lub 1007,81 zł.

Przy przyjętej prognozie przeciętnego wynagrodzenia na 2023 rok, ryczałtowcy zapłacą miesięcznie składkę zdrowotną wyższą:

w pierwszym progu przychodowym o 38,55 zł,

w drugim o 64,26 zł,

w trzecim o 115,66 zł.

Dla podatników rozliczających się na skali podatkowej składka zdrowotna wynosi 9 proc. od dochodu, a dla podatników rozliczających się metodą podatku liniowego – 4,9 proc. od dochodu. Ustawodawca zastrzegł jednak, że składka nie może być niższa niż 9 proc. liczone od wynagrodzenia minimalnego. W 2022 roku jest to więc 270,90 zł miesięcznie.

Przy docelowym wzrośnie pensji minimalnej do 3450 zł w roku 2023, wysokość składki minimalnej wyniesie 310,50 zł (o 39,60 zł więcej). O tyle samo więcej zapłacą też podatnicy rozliczający się według karty podatkowej.

