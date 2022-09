Zaskakująca decyzja w sprawie bonów turystycznych. Zajmą się nim dziś posłowie

Bon turystyczny został pomyślany jako jednorazowe wsparcie po pierwszej fali koronawirusa. Rodzicom miał ułatwić planowanie odpoczynku, a przedsiębiorcom z branży turystycznej (hotelom, pensjonatom, organizatorom wycieczek, kolonii i półkolonii, muzeom, parkom rozrywki i innym) „napędzić” nowych klientów. Od początku było jasne, że bon można wykorzystać tylko na terenie Polski.

Zaskakująca decyzja dotyczące bonów turystycznych

Ważność bonu turystycznego kilkakrotnie była przedłużana, bo kolejne fale koronawirusa na długie tygodnie uniemożliwiły podróżowanie.Ważność bonu miała ostatecznie upłynąć z końcem września tego roku, ale prawdopodobnie zostaną wydłużone do końca marca 2023 roku. W rozmowie z reporterem RMF FM wiceminister sportu Andrzej Gut-Mostowy powiedział, że rządowa propozycja wydłużenia ważności voucherów w wysokości 500 zł na dziecko zostanie dołączona do jednej z ustaw, które będą procedowane na tym posiedzeniu Sejmu.

– Dzisiaj o 14:00 będzie komisja. Wydaje się, że sprawa nie jest kontrowersyjna, bo wszyscy oczekują, że bon będzie dalej funkcjonował. Wydaje się, że tutaj nie będzie żadnych problemów – powiedział Gut-Mostowy.

Z danych ZUS wynika, że do tej pory rodzice i opiekunowie z 4,3 mln przyznanych bonów turystycznych, aktywowali blisko 3,8 mln. Wciąż jednak pozostało około 500 tys. bonów nieaktywnych.Niewykorzystane jeszcze środki to ok. 800 milionów złotych.

Bon turystyczny – jak wykorzystać

Przypomnijmy, że aby skorzystać z bonu turystycznego należy aktywować go na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Po zalogowaniu na konto rodzic powinien uzupełnić swoje dane kontaktowe oraz zaznaczyć chęć aktywacji bonu. System generuje wtedy unikalny kod. By móc zapłacić bonem np. nocleg, należy podać kod osobie przyjmującej płatność. Chwilę później rodzic otrzymuje SMS z informacją o rozpoczęciu płatności bonem i kolejny kod, który trzeba podać osobie przyjmującej płatność. Finalnie do świadczeniobiorcy dociera SMS potwierdzający zatwierdzenie płatności i informujący ile środków pozostało do wykorzystania.

