Otwarcie Fortu Wola. Galeria handlowa wraca po 6 latach

Na 16 lutego zaplanowano otwarcie Fortu Wola. Duże, dwupoziomowe centrum handlowe, od 2017 roku stało zupełnie puste. Mimo dobrej lokalizacji obiektu żadna z dotychczasowych prób jego reanimacji się nie powiodła.

Opuszczony Fort Wola

Centrum handlowe Fort Wola otwarto w 2001 roku. Na początku większą część jego powierzchni zajmował hipermarket sieci Géant, który następnie zastąpił Real, a w 2016 roku Kaufland.

W 2017 roku Fort Wola został zamknięty. Tłumaczono wtedy, że centrum wymaga remontu, bo jest przestarzałe. Projektowano je w czasach, kiedy galeria handlowa była dodatkiem do działającego na jej terenie hipermarketu. Ten trend się jednak zmienił i za sukces centrów handlowych w dużej mierze zaczęły odpowiadać różne dodatkowe usługi, obiekty rozrywkowe czy dostępność restauracji.

Według planów modernizacyjnych na terenie odświeżonego Fortu Wola miał zacząć działać sklep sieci Ikea. – Już za nieco ponad rok będziemy mogli zaprosić warszawiaków do Ikea Wola przy Połczyńskiej – mówiła w listopadzie 2016 r. w wywiadach Anna Pawlak-Kuliga, prezes Ikea w Polsce.

Prace jednak się nie rozpoczęły. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, przeszkodą okazał się skomplikowany status prawny gruntów, na których stoi centrum. Po czterech latach ciszy właściciel Fortu Wola, koncern Mayland RE, ogłosił w końcu plan jego otwarcia.

Nowe życie Fortu Wola

Nowe życie Fort Wola miał dostać jeszcze w 2022 roku, ale otwarcie przełożono na początek roku 2022.

– Żyjemy w czasie dynamicznych zmian. Jak całą gospodarkę, także naszą branżę dotykają efekty wojny za wschodnią granicą Polski. To cały konglomerat problemów. Naszych najemców i nas samych dotykają coraz dłuższe terminy dostaw komponentów – mówił w listopadzie Grzegorz Latała z firmy Mayland Real Estate.

Głównym najemcą będzie sieć Kaufland, która otworzy w Forcie Wola swój hipermarket. Obiekt zajmie ponad 5 tys. metrów kw. Oprócz niego w galerii znajdą się też sklepy: HalfPrice, CCC, Sinsay, House i Cropp.

Do grona najemców galerii należą także: Zdrofit, Dealz, Hebe, Wyjątkowy Prezent, AM Jubiler, Yes, biura podróży Itaka i Sun Way Travel, salon optyczny Style Optic i Bukieciarnia Flowers. W galerii zlokalizowana będzie także Trafika, salon manicure, kantor oraz punkty dorabiania kluczy i usługi szewskie.