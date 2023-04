Popularne napoje wycofane ze sprzedaży. Mogłeś je kupić w Lidlu

Zakupy w popularnych marketach nie zawsze kończą się dobrze. Zdarza się, że ze sklepu przyniesiemy produkt, który nie nadaje się do spożycia. Właśnie przed takimi regularnie ostrzega nas GIS. Dopiero, co informowaliśmy o szkodliwych kiełkach warzyw, a już mamy kolejne wieści dotyczące napojów ze znanego dyskontu. Zdradzamy, na co trzeba uważać.

Te napoje wycofano ze sklepów. GIS ostrzega

GIS ostrzega klientów przed napojami marki Orangina. To popularne soki pomarańczowe w butelkach o pojemności 500 ml i 1,4 l. Równie szkodliwy okazał się produkt Freeway, Orange 20% Soku, 2 l. Każdy z nich może narazić nas na szczególne niebezpieczeństwo. Chodzi o to, że w większości wspomnianych butelek istnieje ryzyko przedostania się plastiku do środka, który łatwo da się połknąć.

Nie trzeba być specjalistą z dziedziny zdrowia, by wiedzieć, że przedostanie się do organizmu plastikowych odłamków, może mieć poważne konsekwencje dla naszego organizmu. Warto zwrócić uwagę, że po słodkie napoje szczególnie często sięgają dzieci, dlatego sytuacja wydaje się być niezwykle poważna.

Produkty mogłeś kupić w Lidlu

Każdy ze wspomnianych wcześniej produktów dostępny był w sklepach Lidl. Można je było kupić jeszcze kilka dni temu, więc wiele osób nadal może je mieć w swoich lodówkach. Za napoje odpowiadają Orangina Schweppes Polska Sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Aleja Wyścigowa 6 w Warszawie, Lidl sp. z o.o. sp. k., która znajduje się przy ul. Poznańskiej 48 w Jankowicach oraz producent REFRESCO spółka z o.o. z siedzibą w Kętach.

Jeśli chcecie mieć pewność, czy nie kupiliście wycofanych napojów z Lidla, warto sprawdzić numery partii. Są to 1323818, 1324534 oraz 1324048. Aby było łatwiej zweryfikować, o jakie produkty chodzi, GIS podzieliło się z konsumentami również zdjęciami.

Aktualnie trwają postępowania wyjaśniające, a wadliwe napoje zdejmowane są z półek. Firma Lidl zaraz po usłyszeniu komunikatu od GIS zaczęła działać i informować klientów o niebezpieczeństwie. Wymienione napoje należy zwrócić lub wyrzucić. Pod żadnym pozorem nie zaleca się ich spożywania.

