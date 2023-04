Ten produkt wycofano ze sklepów. Dostępny był w znanym markecie

Konsumenci robiący zakupy w popularnych sieciach handlowych od czasu do czasu narażani są na niebezpieczeństwo. Wszystko przez to, że niektóre towary nie spełniają odpowiednich norm, a mimo to trafią na półki sklepów. Tak było m.in. z tymi kiełkami warzyw.

Co jakiś czas w mediach pojawiają się komunikaty ostrzegające przed zakupem konkretnych towarów. Ostatnio mogliśmy znaleźć m.in. groźne toksyny w popcornie i bakterie pierogach. Powody wycofania bywają różne – czasami na niebezpieczeństwo narażone są tylko osoby uczulone na dany składnik, innym razem wszyscy. Kilka dni temu GIS poinformował o kolejnym produkcie wycofanym ze sprzedaży. Chodziło o kiełki brokułu i rzodkiewki. GIS przestrzega przed tym produktem Każdy, kto kupił w ostatnim czasie kiełki brokułu lub rzodkiewki w sklepach Kaufland, powinien na chwilę się zatrzymać i sprawdzić, czy nie posiada w lodówce wadliwego towaru. Jeśli jedliście tego typu warzywo i doświadczyliście przykrych dolegliwości, powodem mogły być właśnie wspomniane wadliwe partie. GIS poinformował, że w kiełkach, których producentem była Uniflora Sp. z o.o. – firma mieszcząca się przy ulicy Lwowskiej 8, w Częstochowie, wykryto bakterie listeria monocytogenes. Kontakt z nimi może doprowadzić m.in. do choroby zwanej listeriozą, która grozi m.in. zakażeniem krwi, zapaleniem opon mózgowych, a nawet powstaniem ropnia mózgu. To te produkty wycofano ze sprzedaży GIS ostrzega przed partiami produktów „Kiełki brokułu 50 g” oraz „Kiełki DUO Brokułu Rzodkiewki, 70 g” z numerem 07.04.2023 Z2 z kodem kreskowym 5907771443225. Placówki, które posiadały je w sprzedaży, już zdążyły pozbyć się ich z półek, a odpowiednie służby prowadzą postępowanie wyjaśniające. Każdy, kto podejrzewa, że miał kontakt ze wspomnianymi kiełkami, powinien skonsultować się z lekarzem. Warto też śledzić swoje ciało, ponieważ niektóre objawy zatrucia mogą pojawić się dopiero po jakimś czasie. Czytaj też:

Lek onkologiczny wycofywany z rynku. Jest poważny problem z opakowaniemCzytaj też:

O tych sprzętach znanych marek możesz zapomnieć. Producenci telewizorów wycofują je z Europy