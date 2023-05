Polsat Plus podsumował I kwartał. Znaczny wzrost kosztów i przychodów

Grupa Polsat Plus zaprezentowała we wtorek 16 maja, wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2023 roku. W tym okresie przychody firmy wzrosły o 7,1 proc. i osiągnęły poziom 3,199 mld zł. W pierwszych trzech miesiącach tego roku o 9,8 proc. wzrosły koszty Grupy. Wyniosły one blisko 2,9 mld zł. Z kolei zysk netto Polsat Plus spadł o ponad 66 proc., do poziomu 71 mln zł. Zdaniem przedstawicieli firmy wpływ na to miał efekt rosnących kosztów operacyjnych i finansowych.

Miliardy pozyskane z kredytów. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje

– Najważniejszym wydarzeniem w I kwartale było zawarcie umów kredytowych — powiedział Mirosław Błaszczyk, prezes zarządu Grupy Polsat Plus. – Zawarliśmy z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowy kredytów w wysokości 7,3 mld zł i 0,5 mld euro kredytów terminowych oraz 1 mld zł kredytu rewolwingowego. Pieniądze zostaną przeznaczone na projekty inwestycyjne, spłatę całości zadłużenia z poprzednich kredytów oraz finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych — dodał.

Prezes Błaszczyk zaznaczył także, że zarządzana przez niego firma przeprowadziła rekordową emisję obligacji o wartości 2,67 mld zł. Zawarte umowy są powiązane z celami zrównoważonego rozwoju, które Grupa Polsat Plus realizuje poprzez Strategię 2023+. Należą do nich inwestycje w moce wytwórcze zeroemisyjnych źródeł energii czy produkcję zielonej energii. – Obecnie trwają prace i testy przed uruchomieniem produkcji energii z naszych pierwszych farm wiatrowych w Miłosławiu i Kazimierzu Biskupim — stwierdził.

W zasięgu 5G Plusa jest już ponad 20 mln użytkowników

W pierwszym kwartale tego roku Grupa poszerzała zasięg sieci 5G Plusa. – Mamy już ponad 3,5 tys. stacji bazowych, a w zasięgu 5G Plusa jest ponad 20 mln użytkowników. Budując w dalszym ciągu wartość naszej bazy klientów, zmodyfikowaliśmy także nasze taryfy telekomunikacji — zaznaczył prezes Mirosław Błaszczyk.

Zdaniem Stanisława Janowskiego, prezesa zarządu Telewizji Polsat od stycznia do marca spółka osiągnęła dobre wyniki oglądalności pomimo utrzymującego się niekorzystnego wpływu procesu przejścia na standard DVB-T2 w naziemnej telewizji cyfrowej.

Grupa jest w czołówce wydawców online

– Nasze przychody z reklamy i sponsoringu rosły o 4 proc. zgodnie z rynkiem — zaznaczył. – Jesteśmy w czołówce wydawców online — dodał. Co miesiąc z serwisów internetowych firmy korzysta ponad 21 mln użytkowników .

Na konferencji prasowej podsumowano także realizację strategii multiplay. – Skutecznie budujemy wartość i lojalność naszych klientów. Stabilna baza 2,5 mln abonentów, czyli 42 proc. wszystkich naszych klientów, korzysta z ofert multiplay — mówi Maciej Stec, wiceprezes zarządu ds. strategii Grupy Polsat Plus.

Jego zdaniem pomimo niekorzystnych warunków rynkowych, ARPU kontraktowych klientów B2C oraz klientów B2B rośnie, a usług przedpłaconych utrzymuje się na stabilnym poziomie. Jest to w dużej mierze zasługą m.in. popularyzacji 5G oraz ofert łączonych z serwisem Disney+. Obecnie Grupa Polsat Plus obsługuje blisko 70 tys. klientów B2B.

