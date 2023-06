Beata Drzazga, Mentorka biznesu, o początkach swojej kariery. „Już od dziecka smuciło mnie kiedy patrzyłam na samotnych starszych ludzi”

Beata Drzazga przekonuje innych przedsiębiorców, że miarą sukcesu jest wypracowanie go z innymi, a nie ich kosztem. Sama, na fundamencie z empatii i miłości do chorych, zbudowała największą w Polsce firmę medyczną świadczącą usługi opieki długoterminowej BetaMed S.A.

To właśnie ten biznes był przełomowym momentem w życiu laureatki ShEO w kategorii Mentorka biznesu. Dziś Beata Drzazga jest prezesem kilku firm, udziela się charytatywnie i przygotowuje młode pokolenie do pracy w zawodzie – wykładając na uczelni.

Galeria:

Laureatka ShEO Beata Drzazga opowiedziała „Wprost” o swoich początkach

Beata Drzazga dla „Wprost” o swojej i motywacji

W rozmowie z „Wprost” Beata Drzazga przyznała, że od zawsze zależało jej na pomocy innym, a szczególnie starszym osobom. – Już od dziecka smuciło mnie kiedy patrzyłam na samotną starość i od zawsze chciałam pomagać. Obiecywałam sobie, że ja coś z tym zrobię i faktycznie się udało – przyznała.

Okazuje się, że nawet jako przedsiębiorca i właścicielka kilku firm mocno angażuje się w ich działalność, jak sama mówi: chce być blisko ludzi. – Moich pracowników przyjmuję do pracy osobiście, bo chcę mieć pewność, że to odpowiednie osoby, a także zaszczepić w nich miłość i empatię do pacjenta.

Mentorka biznesu wspomina początki swojej firmy

Jak sama wspomina, przełomowym momentem w jej życiu była decyzja o własnej firmie. W wywiadzie podkreśliła, że wyjście poza schematy służby zdrowia, odwaga, by sięgać po więcej oraz kierowanie się dobrem pacjentów było dla niej kluczowe. – Pomyślałam, że muszę skończyć jeszcze więcej kierunków studiów, żeby być dobra w każdej dziedzinie, że muszę zawalczyć o siebie i swój pomysł. Wtedy otworzyłam swoją pierwszą firmę BetaMed i nawet nie spodziewałam się, że wówczas będzie to największa firma w Polsce – przyznała laureatka ShEO.

Beata Drzazga pomaga młodszemu pokoleniu

Jednak biznes to dla Beaty Drzazgi za mało. Od roku pełni funkcję dziekana wydziału Medycznego Akademii Górnośląskiej w Katowicach, gdzie wykłada o komunikacji i empatii w opiece nad pacjentem. W czasie wystąpień inspiruje innych do działania, przekonując, że chcieć, to móc. Jak sama mówi, na uczelni opowiada swoim studentom o empatii.

– Niektórzy są zaskoczeni, że nie mówimy o biologii czy anatomii. Podczas zajęć głównym tematem jest empatia i komunikacja. I nie chodzi o poinformowanie pacjenta kiedy wychodzi. Ja opowiadam o sytuacji kiedy np. wkładamy pacjentowi wenflon i na bieżąco informujemy, co robimy, a także, chociażby o tym czy badanie będzie bolesne. Starsze osoby boją się szpitala, są zestresowani, więc trzeba do nich mówić wolno, z miłością, ze spokojem – wówczas otwierają się na leczenie – relacjonowała Beata Drzazga.

Zdobywczyni ShEO podkreśliła też, że zawód pielęgniarki nie należy do łatwych i nie wszyscy się do niego nadają. – Ja informuję o tym wprost, że jeżeli ktoś nie ma w sobie empatii, nie czuje miłości do drugiego człowieka, to nie powinien wykonywać tego zawodu. Bo wtedy zarówno ta osoba jak i pacjenci nie będą szczęśliwi. Warto się przede wszystkim zastanowić, czy chce służyć drugiemu człowiekowi – podsumowała.

Poniżej cały wywiad.

Czytaj też:

Rozenek-Majdan dla „Wprost”: Już niedługo w Sejmie czytanie naszego projektu obywatelskiegoCzytaj też:

Helena Englert dla „Wprost”: Nie czuję się głosem pokolenia