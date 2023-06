Sukcesja w rodzinie George’a Sorosa. Syn przejął zarządzanie imperium wartym 25 mld dol.

Wielka zmiana w Open Society Fundation, która wspiera promowanie demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, praw człowieka, edukacji i prorynkowych reform społeczno-gospodarczych. Jej założyciel i osoba, która nadaje ton wszystkim jej działaniom, George Soros, przekazał stery fundacji swojemu synowi Alexandrowi.37-letni absolwent historii pokieruje też innymi podmiotami wchodzącymi w skład imperium finansowego Sorosa.

George Soros: Żyd, który „złamał Bank Anglii”

Fundacja została utworzona na początku lat 90., kiedy w Europie Centralnej i Wschodniej burzono stary system i promowano wartości demokratyczne. Amerykański miliarder obserwował te przemiany nie z punktu widzenia inwestora, który może ugrać coś dla siebie, ale przede wszystkim osoby zaangażowanej w nie emocjonalnie. Soros urodził się w 1930 roku na Węgrzech. Jako Żyd on i jego rodzina mieli niewielkie szanse na przeżycie, a mimo to udało się przetrwać piekło Holocaustu.

Po wojnie wyjechał najpierw do Londynu, gdzie ukończył studia na prestiżowej London School of Economics, a później do Stanów Zjednoczonych. Swoją fortunę zaczął budować na inwestycjach w akcje tzw. śmieciowych przedsiębiorstw, a wiec firm, którym groziło bankructwo. Choć było to ryzykowne, Soros włożył w nie miliony. Kierował się przekonaniem, że skoro spółki te przetrwały różne rynkowe zawirowania, to w dłuższej perspektywie muszą przynieść zyski. Tak właśnie się stało, a Soros dorobił się fortuny.

Naprawdę głośno zrobiło się o nim we wrześniu 1992 roku, kiedy przewidział spadek kursu funta szterlinga. Zarobił około jednego miliarda dolarów, a prasa nazwała go „człowiekiem, który złamał Bank Anglii”.

Open Society Fundation wspiera demokrację na świecie

Open Society Fundation, która jest najbardziej znanym przejawem działalności Sorosa, rocznie przeznacza 1,5 mld dolarów na wsparcie różnych działań wspierających demokrację. W Polsce Fundacja finansowała m.in. Fundację Batorego, która zajmowała się zwalczaniem korupcji. Do 2018 roku biuro OSF mieściło się w Budapeszcie, ale później zostało przeniesione ze względu na ataki, których Fundacja nieustannie doświadczała ze strony Victora Orbana.

Dziś George Soros ogłosił, że dalszym kierowaniem OSF i innymi podmiotami wchodzącymi w skład wartego 25 mld dolarów imperium zajmie się jego 37-letni syn Alex. Urodził się jako czwarte dziecko z pięciorga, jakie posiada 92-latek. Alex objął stanowiska prezesa Open Society Fundations w grudniu.

Ojciec i syn mają zbieżne poglądy polityczne. Alexander zapowiedział, że będzie prowadził kampanię przeciwko kandydaturze Donalda Trumpa na drugą kadencję prezydentury. – Chciałbym w ogólnie móc nie płacić na politykę, ale dopóki robi to druga strona, będziemy starać się ją przeciwważyć – powiedział w wywiadzie dla Wall Street Journal.

Inwestycje Sorosa w Polsce

Serwis Wirtualne Media przypomina, że wspierany finansowo przez George’a Sorosa fundusz Media Development Investment Fund w połowie 2016 roku poprzez spółkę MDIF Media Holdings zainwestował w Agorę – kupił 5,35 mln akcji stanowiących 11,22 proc. kapitału zakładowego spółki i dających 8,26 proc. głosów na jej walnym zgromadzeniu.

„Należąca do Media Development Investment Fund czeska spółka SFS Ventures na początku 2019 roku wspólnie z Agorą kupiła 100 proc. udziałów Eurozetu, nadawcy m.in. Radia ZET. Agora za 40 proc. udziałów zapłaciła 130,7 mln zł, a jesienią 2019 roku na mocy umowy ze wspólnikiem zapowiedziała przejęcie pozostałych 60 proc. Zgody na tę transakcję nie wyraził prezes UOKIK, Agora zaskarżyła tę decyzje do sądu, a po korzystnym dla niej prawomocnym orzeczeniu pod koniec lutego br. kupiła od SFS Ventures za 9,2 mln euro dalsze 11 proc. walorów Eurozetu, stając się jego większościowym akcjonariuszem” – wylicza branżowy serwis.

