Starbucks stawia na Chiny. To nic, że spożycie kawy jest tam symboliczne

61 proc. przychodów Starbucksa pochodzi tylko z dwóch rynków: Stanów Zjednoczonych i Chin. W Ameryce Północnej przychody kwartalne sięgnęły 6,7 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 11 proc. rok do roku. Ogromnym zaskoczeniem są natomiast wyniki z Państwa Środka: w tym kwartale przychody w Chinach wzrosły o 51 procent rok do roku, informuje „Rzeczpospolita”.

Rynek ogromny i wciąż niezagospodarowany

W lipcu w Chinach było prawie 6500 kawiarni Starbucks, ale rynek nadal nie jest nasycony. – Wciąż jesteśmy na początku działalności w Chinach, jednym z największych rynków konsumenckich – powiedział dyrektor generalny Starbucks Laxman Narasimhan.

Mimo to Chiny nie są łatwym rynkiem dla sieciowych kawiarni i producentów kawy. Nie jest ona żadnym porannym rytuałem: przeciętny mieszkaniec Chin wypija około 12 filiżanek kawy rocznie. Dla porównania, w Japonii średnie spożycie to około 200 filiżanek kawy rocznie, a w Stanach Zjednoczonych liczba ta wynosi 380 filiżanek.

Zarząd Starbucksa dostrzega jednak nie problem, a możliwe rozwiązania. Skoro w Japonii, która też nie ma tradycji picia kawy, jej spożycie jest na tak wysokim poziomie, to również w Chinach można poprawić wyniki.

Ile kawy pija Polacy?

Statystyczny Polak wypija około 3 kg kawy rocznie, co daje około 95 litrów. W przeliczeniu jest to nieco więcej niż jedna filiżanka. Jesteśmy bardzo daleko za Finami, którzy są liderami spożycia kawy: do codziennego funkcjonowania statystyczny Fin potrzebuje aż 12 kg kawy rocznie. Na drugim miejscu są Norwegowie ze spożyciem 9,9 kg a dalej Islandczycy (9 kg), Duńczycy (8,7 kg) i Holendrzy (8,4 kg).

Czytaj też:

Czy kawa może wspomóc odchudzanie? Tak, jeśli nie popełnisz tego błęduCzytaj też:

Najgorsze rodzaje kawy. Wystrzegajcie się takich kombinacji, bo tylko sobie zaszkodzicie