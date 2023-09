Henryk Stokłosa dla „Wprost” o nowym pomyśle PiS: Niemcy od lat to robią

We wtorek PiS ogłosił swój kolejny pomysł wyborczy. To program „Lokalna półka”, który ma zobowiązywać markety do sprzedaży przede wszystkim polskiej żywności. O pomysł spytaliśmy Henryka Stokłosę, jednego z najbogatszych Polaków i największych producentów żywności w kraju.

Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało wprowadzenie nowego obowiązku dla sklepów wielkopowierzchniowych. Mają mieć w ofercie przynajmniej dwie trzecie owoców, warzyw, przetworów mlecznych i mięsnych czy pieczywa od lokalnych dostawców. Ardanowski o programie „Lokalna Półka" – Ta zmiana dotyczy każdego Polaka, bo każdy z nas uwielbia smaczną, zdrową polską żywność. Dlatego wprowadzamy program „Lokalna półka". Zobowiążemy sieci handlowe do współpracy z lokalnymi producentami żywności. Koniec z niskiej jakości warzywami i owocami – mówił Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, który ogłaszał nowy program w mediach społecznościowych. – Koniec z zyskiem za wszelką cenę. Najważniejsza musi być jakość żywności i zdrowie klientów – dodał.

PiS przedstawia program wyborczy. Ujawniono szczegóły projektu „Lokalna półka” Stokłosa komentuje propozycję PiS O nowe rozwiązanie zapytaliśmy Henryka Stokłosę. Na tegorocznej Liście 100 Najbogatszych „Wprost” zajął 20. miejsce z majątkiem wycenianym na 2,5 mld zł. – Oceniam ten pomysł jako bardzo dobry. Powinniśmy promować polskie produkty, bo to jest zaniedbany temat. Niemcy od lat to robią i wybierają swoją żywność, a Polak kupuje to, co tańsze – mówi Stokłosa. Czy markety będą się do nowego prawa stosować i rzeczywiście przestrzegać tego, żeby dwie trzecie produktów na ich półkach pochodziło z Polski? – Jak się ich trochę postraszy, to będą się słuchać. Rząd ma przecież atrybuty władzy. Może im to nakazać, a później nakaz egzekwować – tłumaczy były senator z Piły.