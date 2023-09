Miały być kreacje na pokaz w Paryżu. Złodzieje ukradli ciężarówkę z kolekcją

Ogromna tragedia spotkała francuską markę luksusową Balmain. Jej dyrektor kreatywny Olivier Rousteing poinformował media, że padł ofiarą niezwykle bezczelnej kradzieży. Złodzieje uprowadzili całą kolekcję najnowszych ubrań. Wszystko było gotowe na Tydzień Mody w Paryżu.

Kolekcja Balmain przepadła. Ktoś wszystko ukradł

Choć sytuacja przypomina film akcji, to jednak wydarzyła się naprawdę. W uprowadzonej ciężarówce znajdowało się ponad 50 kreacji wykonanych z drogich materiałów najwyższej jakości. Balmain to marka, która szczyci się luksusem, na rynku działa już od ponad 70 lat, a jej ubrania nosiły takie osoby jak Brigitte Bardot czy Dalida.

Dziś dyrektor marki mówi o ogromnej stracie. Ubrania miały być bezpiecznie przewiezione z paryskiego lotniska do siedziby domu mody w stolicy Francji, stało się jednak inaczej. Do incydentu doszło pomimo tego, że kierowca pojazdu był osobą zaufaną i nic mu się nie stało.

Marka poinformowała o całej akcji m.in. za pośrednictwem Instagrama. To właśnie tam pojawił się post Oliviera Rousteinga, który z żalem obwieścił smutną nowinę. Jak podkreślił: „To całkowity brak szacunku”.

Balmain musi działać od nowa. Pokaz już niebawem

Cała sytuacja stała się o tyle skomplikowana, że kolekcja Balmain była potrzebna lada moment. Przygotowano ją na Tydzień Mody w Paryżu, który potrwa od 25 września do 3 października 2023 roku. To rozpoczęcia pokazu zostało niewiele czasu, a kreacje muszą zostać przygotowane od nowa.

Balmain zaprezentuje się w Paryżu obok takich gigantów jak Louis Vuitton, Dior, Chanel czy Hermes. Mowa o prestiżowym wydarzeniu, dlatego wszystkim zależy na tym, by dopiąć prace na ostatni guzik. Rzecznik Balmain potwierdził, że przygotowania do paryskiego pokazu są kontynuowane i odmówił komentarza na temat napadu do czasu zakończenia śledztwa.

