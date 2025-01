„Koszyki niespodzianki” w znanej sieci sklepów. Emocje gwarantowane

Klienci mogą nabyć specjalne „koszyki niespodzianek”, w których znajdują się produkty warte nawet 1900 zł. Na czym polega ten trend zakupowy?

Carrefour kusi klientów tajemniczymi koszykami

Carrefour po raz kolejny zaskakuje swoich klientów i powraca z popularną promocją „koszyków niespodzianek”. W ponad 100 sklepach sieci pojawiło się aż 1400 takich zestawów. Koszt każdego z nich to jedynie 150 zł, jednak wartość znajdujących się wewnątrz produktów zaczyna się od 600 zł, a w niektórych przypadkach przekracza nawet 1900 zł. Klienci decydujący się na zakup muszą jednak pamiętać, że zawartość koszyka pozostaje tajemnicą aż do momentu otwarcia.

Jak zdobyć koszyk niespodziankę?

Promocja wystartowała w piątek 31 stycznia o godzinie 12:00. W 89 hipermarketach Carrefour na klientów czeka po 10 koszyków, natomiast w 23 supermarketach dostępne są po 2 sztuki. Chętnych nie brakuje, ponieważ w poprzednich edycjach akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – koszyki znikały z półek w zaledwie kilkanaście minut.

„Połączenie zakupów z dreszczykiem emocji”

Carrefour nie jest jedyną siecią, która wprowadza tego typu promocje. Podczas Black Friday Auchan również oferował swoim klientom „tajemnicze wózki”, które można było kupić z rabatem sięgającym nawet 66%. Jak zauważa Sylwester Mroczek z Carrefour Polska, to rosnący trend, szczególnie popularny wśród młodego pokolenia. – Koszyki niespodzianki to połączenie zakupów z dreszczykiem emocji. Dla Gen Z i Millenialsów liczy się nie tylko produkt, ale też cała otoczka: element zabawy, adrenaliny i możliwość dzielenia się zakupowymi odkryciami w mediach społecznościowych – tłumaczy Mroczek.

Koszyki niespodzianek wpisują się w popularną na całym świecie modę na mystery boxy. To nie tylko okazja do zdobycia wartościowych produktów w atrakcyjnej cenie, ale także świetna zabawa. Klienci nie wiedzą, co znajdą w środku, co sprawia, że zakup staje się ekscytującym doświadczeniem. W każdym zestawie znajduje się co najmniej pięć produktów, w tym jeden o szczególnie wysokiej wartości.

