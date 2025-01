Popłoch wśród polskich pracowników. Handlowy gigant wyśle na bruk setki osób

Decyzja wynika z konieczności dostosowania działalności do trudnych warunków rynkowych, presji kosztowej oraz zmian w sektorze handlu detalicznego.

Konsultacje ze związkami zawodowymi

Carrefour poinformował, że rozpoczął konsultacje ze związkami zawodowymi, by omówić szczegółowe kwestie dotyczące redukcji etatów. Sieć przewiduje, że rozmowy zakończą się do 18 lutego 2025 r. W ramach restrukturyzacji firma wdraża różne inicjatywy, takie jak przebudowa sklepów, zmniejszenie powierzchni wybranych placówek oraz przegląd rentowności i wdrażanie planów naprawczych tam, gdzie jest to konieczne.

Carrefour. W tych miastach ludzie stracą pracę

Według portalu dlahandlu.pl, zwolnienia dotkną głównie pracowników sklepów w Warszawie oraz Bydgoszczy. Proces ten wpisuje się w ogólną strategię Carrefour, która koncentruje się na optymalizacji kosztów i poprawie efektywności operacyjnej.

Spadające przychody Carrefour Polska

Carrefour w Polsce zmaga się z spadkiem wyników finansowych. W III kwartale 2024 r. przychody sieci wyniosły 578 mln euro, co oznacza spadek o 3 proc. rok do roku. Po trzech kwartałach 2024 r. całkowite przychody osiągnęły 1,72 mld euro, co stanowi spadek o 3,2 proc. w ujęciu like-for-like (LfL).

Na koniec 2023 r. Carrefour Polska zatrudniał 9 935 pracowników, czyli 951 osób mniej niż rok wcześniej. Dane za 2024 r. nie zostały jeszcze opublikowane, ale redukcja zatrudnienia jest kontynuowana.

Kurcząca się sieć sklepów Carrefour

Carrefour stopniowo ogranicza liczbę placówek w Polsce. Na koniec września 2024 r. sieć posiadała 801 sklepów, w tym:

548 placówek convenience,

96 hipermarketów,

150 supermarketów,

7 soft dyskontów.

Dla porównania, na koniec 2023 r. Carrefour miał 844 placówki, co oznacza, że w ciągu roku zniknęły 43 sklepy. Największe zmiany dotyczą formatu convenience, który stopniowo traci na znaczeniu.

Carrefour. Sklepy typu convenience w Polsce

2019 r.: 640 sklepów convenience

2020 r.: 695 sklepów convenience

2021 r.: 704 sklepy convenience

2022 r.: 683 sklepy convenience

2023 r.: 591 sklepów convenience

Zmniejszająca się liczba placówek oraz rosnąca presja kosztowa skłaniają Carrefour do podejmowania trudnych decyzji dotyczących reorganizacji struktury zatrudnienia.