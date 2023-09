Nowe pokoje w hotelu Wieniawa – polski modernizm w najlepszym wydaniu

Za przygotowanie koncepcji i wykonanie projektu modernizacji bliźniaczych hoteli – Wieniawa we Wrocławiu i Ikar w Poznaniu odpowiedzialna jest pracownia architektoniczna Emkaa Architekci. Projekt wpasowuje się w charakter marki Four Points by Sheraton oraz spełnia wymogi klasyfikacji hoteli w standardzie 4 gwiazdek.

Jak podkreśla pracownia, pokoje hotelowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami nowej marki. Styl pokoi nawiązuje do czasów polskiego modernizmu i posiada elementy charakterystyczne dla epoki, np. fotel 366 polskiego projektanta Józefa Chierowskiego czy intarsjowana szafa. Meble zostały dobrane według indywidualnych, dedykowanych hotelowi projektów.

– Jednym z założeń projektowych było utrzymanie wrażenia, że meble są elementami zbieranymi na przestrzeni lat, stąd ich wolnostojący charakter oraz wybór poszczególnych materiałów wykończeniowych nawiązujący do klimatu połowy XX w. Pokoje wzbogacone są oprawianymi fotografiami atrakcyjnych widoków Wrocławia. Całość składa się na domowy klimat zachęcający gości do częstego odwiedzania hotelu – podkreśla Agnieszka Łebska, dyrektor ds. technicznych i realizacji inwestycji Polskiego Holdingu Hotelowego.

Hotel Wieniawa Wrocław to obiekt zlokalizowany w centrum miasta, zaledwie 10 minut drogi od głównego dworca kolejowego i 15 minut od wrocławskiego rynku oraz Ostrowa Tumskiego. Do dyspozycji gości pozostaje 156 pokoi o zróżnicowanym standardzie z bezpłatnym dostępem do Internetu, przestrzeń konferencyjna, sala zabaw dla dzieci i restauracja. Przy hotelu znajduje się parking.