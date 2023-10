Allegro rezygnuje z dwóch usług i podnosi ceny. Dwie ważne daty dla użytkowników

Kończy się program Allegro Polecam: po 9 listopada użytkownicy nie wygenerują już nowych linków polecających, nie dostaną też nagród za wcześniej wygenerowane linki. Allegro zapewnia, że wszystkie zweryfikowane nagrody wypłaci uczestnikom programu po 9 grudnia, nawet jeśli będzie to poniżej 20 zł. Natomiast do końca lutego przyszłego roku prześle deklaracje PIT-11 do rozliczenia przychodu uzyskanego w ramach programu.

Koniec zniżek dla studentów





9 grudnia to dla użytkowników programu data ważna z jeszcze powodu: do tego dnia będą mogli uzupełnić lub poprawić swoje dane rozliczeniowe w ramach Allegro Polecam. Firma ostrzega, że nie posiadając prawidłowych danych, nie będzie mogła zlecić wypłaty i nagrody przepadną.

Z oferty Allegro zniknie też propozycja skierowana do studentów: tylko do końca października będzie można korzystać z kodów zniżkowych do Multikina, Flixbusa, Heyah, T-Mobile, Legimi i Free Now. Allegro wyjaśniło, że kończą się jego umowy z tymi firmami. Allegro Smart! Student jest bezpłatne przez pierwszych sześć miesięcy, a potem kosztuje 49,90 zł za rok.

Allegro Smart będzie droższy

W ubiegłym tygodniu platforma poinformowała, że 16 października miesięczna opłata za program Allegro Smart wzrośnie z 10,99 zł do 14,99 zł (ok. 40 proc. w górę). Podwyżki nie obejmą jednak rocznego pakietu, który nadal będzie kosztował 59,90 zł.

Allegro przekazało również, że posiadacze miesięcznej subskrypcji nie zostaną automatycznie obciążeni wyższymi kosztami. W przypadku braku wyrażenia odpowiedniej zgody, program na danym koncie zostanie wyłączony.

W wrześniu Allegro ogłosiło także podwyżkę dostaw dla klientów nie korzystających z opcji Smart – od ok. 1 zł do 1,5 zł, w zależności od operatora dostarczającego paczkę. Platforma poinformowała w komunikacie, że współpracujące z nią firmy mogą same podjąć decyzję, czy chcą dostosować się do nowych limitów cenowych.

