Łodzianie nie pojeździli długo z tej stacji. Ma być wyburzona, bo nie pasuje do planów CPK

Wciąż nie wiadomo, czy powstanie Centralny Port Komunikacyjny. Partie opozycyjne, które prawdopodobnie stworzą rząd, są przeciwne budowie megalotniska wraz z infrastrukturą kolejową i drogową.

Jeszcze przed wyborami prace szły pełną parą.

— Jesteśmy w trakcie postępowania o decyzję lokalizacyjną pod budowę lotniska w ramach Centralnego Programu Komunikacyjnego — mówił kilka dni temu wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała w Radiu Zet. W rozmowie z PAP dodał, że jeśli chodzi o lotnisko, to „rozpoczęliśmy przygotowawcze prace budowlane, czyli mówiąc publicystycznie: wbicie łopaty nastąpiło”.

Za kilka-kilkanaście miesięcy okaże się, czy miliony złotych, które do tej pory wydano na lotnisko w Baranowie, nie okażą się wyrzucone w błoto.

Łódź: stacja kolejowa do rozbiórki

Zresztą już dziś wielu ludzi pyta o logikę działań. Tak jest na przykład w Łodzi, gdzie okazało się, że pod budowę Kolei Dużych Prędkości trzeba wyburzyć przystanek kolejowy na osiedlu Retkinia, z którego korzystają pasażerowie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Został oddany do użytku zaledwie dwa lata temu i stanowi element węzła komunikacyjnego w czwartym pod względem liczby mieszkańców mieście. Niestety, nie wpisuje się w plany KDP.

– Z uwagi na konieczność zapewnienia połączeń kolejowych istniejącej linii nr 14 z nowo budowaną linią nr 85 rzeczywiście zachodzi potrzeba przebudowy stacji Łódź-Retkinia i kładki dla pieszych. W związku z tym przystanek i kładka zostaną rozebrane na potrzeby inwestycji – przyznał w rozmowie z serwisem „Transport Publiczny”, który opisuje sprawę, Konrad Majszyk, rzecznik Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W razie wyburzenia stacji mieszkańcy Retkini wrócą do autobusów, którymi poruszali się, zanim umożliwiono pociągom zatrzymywanie się. W trudniejszej sytuacji są mieszkańcy miejscowości, przez które mają przebiegać tory kolejowe i w związku z tym konieczne jest wywłaszczenie ich, a następnie wyburzenie domów. W kwietniu tego roku upłynął termin, w którym mieszkańcy gmin, na terenie których ma powstać lotnisko, mogli zgłaszać się do Programu Dobrowolnych Nabyć terenów pod budowę. Spółka CPK kusiła ich zasadami wykupu: właściciel, który przystąpił do programu, mógł liczyć na wyższą wycenę swojej nieruchomości. W przypadku budynku jest to 140 proc. wartości, a gruntu — 120 proc.

Program Dobrowolnych Nabyć przewidywał też, że zainteresowani mieszkańcy zamiast klasycznej transakcji sprzedaży mogą zdecydować się na wybór nieruchomości zamiennych, których CPK ma ponad 600 ha, głównie w promieniu 100 km od projektowanego lotniska.

CPK: lotnisko pod Warszawą i rozbudowa kolei

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do końca 2034 r.

