Nawrocki o głośnej inwestycji. Padła ważna zapowiedź

– Potrzebujemy wielkich i przełomowych projektów inwestycyjnych. Jutro złożę inicjatywę ustawy, abyśmy wrócili do tradycyjnego kształtu Centralnego Portu Komunikacyjnego i znaleźli swoje gospodarcze koło zamachowe na kolejne dekady — powiedział Karol Nawrocki podczas swojego pierwszego orędzia. – Ze smutkiem patrzę na to co dzisiaj dzieje się wokół przełomowych projektów inwestycyjnych w państwie polskim, bo właściwie moglibyśmy podzielić je na całkowicie zablokowane, na te okrojone i na te, w najlepszym przypadku, opóźnione. To bardzo niepokojące.

Nawrocki o CPK

Ustawa dotycząca Centralnego Portu Komunikacyjnego ma być jedną z pierwszych inicjatyw prezydenta Karola Nawrockiego. Zgodnie z jego wcześniejszymi zapowiedziami, CPK ma powrócić w pierwotnej, ambitnej formie. Projekt zakłada korzystne rozwiązania dla samorządów, mieszkańców oraz całego kraju.

Kalisz ma odegrać szczególną rolę w tej strategii – to właśnie to miasto ma zostać jednym z głównych punktów w nowo projektowanej sieci połączeń kolejowych. Jeszcze podczas kampanii wyborczej Karol Nawrocki podkreślał, że zamierza zapewnić najwyższej klasy infrastrukturę kolejową nie tylko Kaliszowi, ale także wielu średnim miastom w całej Polsce.

Realizacja obietnic

Karol Nawrocki nie zwleka z realizacją swoich zapowiedzi. Jak poinformował Paweł Szefernaker, przyszły szef prezydenckiego gabinetu, nowo zaprzysiężony prezydent już w czwartek, 7 sierpnia, rozpocznie cykl spotkań z obywatelami. Podczas wizyt w różnych regionach Polski przedstawi pierwsze założenia projektów ustaw, które zamierza złożyć w Sejmie.

Na pierwszy plan działań nowej głowy państwa wysuwa się aktywność w terenie. W czwartek prezydent Nawrocki odwiedzi Kalisz (woj. wielkopolskie), a dzień później pojawi się w Kolbuszowej (woj. podkarpackie). Spotkania te mają być okazją do przedstawienia konkretnych deklaracji legislacyjnych. Będą to pierwsze propozycje ustaw zgłoszone przez prezydenta tuż po objęciu urzędu.

Pierwsze dni prezydentury Nawrockiego. Ujawniono plany

Lotnisko CPK coraz bliżej. Znamy dokładny harmonogram