Najdroższa whisky na świecie idzie pod młotek. Aukcja już niebawem

Alkohole wysokoprocentowe potrafią kosztować bardzo dużo, zwłaszcza jeśli mowa o kultowych historycznych markach wysokiej jakości. Zdarza się, że takie produkty są kluczowymi obiektami na aukcjach i wtedy walczą o nie zamożni klienci. Tak będzie z butelką „The Macallan 1926 Adami”. Aktualnie jest najcenniejsza na świecie.

Cenna whisky idzie pod młotek

„Whisky The Macallan 1926 Adami” ma zostać wylicytowana już 18 listopada na aukcji w Londynie. Wydarzeniem zajmie się dom aukcyjny Sotheby's. To niezwykła gratka dla wszystkich miłośników nietypowych i cennych towarów.

Wartość trunku szacowana jest od 750 tys. do 1,2 mln funtów, czyli od 3 do 6 mln złotych. By mieć go w swojej kolekcji, trzeba zainwestować sporą sumę. Czy to się opłaca? Na pewno będzie to ważny zakup dla kolekcjonerów i inwestycja, którą da się spieniężyć w dowolnym czasie. Ponadto taki zakup pozwala się wyróżnić i poczuć, że mamy przy sobie coś legendarnego.

Ostatnia podobna licytacja miała miejsce jesienią 2019 roku. Wtedy znalazło się na niej, prawie 4 tys. różnych światowych i ważnych butelek. Jedną była 0,75-litrowa „The Macallan 1926 Fine and Rare” – jej cena okazała się wręcz rekordowa. Klient zapłacił za nią wtedy prawie 1,5 mln funtów, co daje ponad 7 mln złotych.

To dlatego droga whisky jest taka niezwykła

Wspomniana butelka to pierwsza whisky przetworzona w destylarni Macallan. Wymieniono w niej zarówno kapsułkę, jak i korek, a na rogi etykiety nałożono nowy klej. Wiadomo też, że na koniec pobrano jednomililitrową próbkę, aby porównać whisky z inną butelką z 1926 roku.

Cenna whisky pochodzi z legendarnego składu, w którym w 1986 roku napełniono łącznie 40 butelek z beczki. Spośród nich 14 ma etykietę „Piękne i rzadkie” a 12 innych ma etykietę zaprojektowaną przez włoskiego malarza Valerio Adamiego w 1993 roku. Trunki, które liczą dziś po ponad 60 lat, zasługują na niezwykłą uwagę i napawają dumą wszystkich koneserów.

Do innych cennych butelek, które były sprzedawane na aukcjach, możemy zaliczyć m.in. Springbank 1919, Glenfiddich 1937, The Macallan 50 Year Old Lalique Six Pillars Collection czy Dallas Dhu 1921 Single Cask.

