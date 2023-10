Grupa ORLEN testuje nowy model zautomatyzowanej sprzedaży

Na Dworcu PKS Zachód w Warszawie rozpoczęły się testy pierwszego automatu sklepowego pod marką ORLEN w ruchu. Klienci mają do dyspozycji szeroki asortyment produktów: od przekąsek, dań gotowych oraz napojów, po lubianą i dobrze znaną ze stacji ORLEN kawę. W ofercie znajdują się również środki higieny osobistej, takie jak chusteczki czy pasta do zębów.

Element strategii i rozwój segementu detalicznego

– Strategia Grupy ORLEN do 2030 roku przewiduje dynamiczny rozwój segmentu detalicznego. Kluczem do realizacji tych planów są innowacje, które odpowiadają na rosnące potrzeby klientów. Taką innowacją w naszej ofercie jest zautomatyzowany punkt sprzedaży, łączący całodobową dostępność i łatwość obsługi z szerokim asortymentem produktów. Testowane rozwiązanie ma duży potencjał, ponieważ oferuje klientom komfort i niezależność bez konieczności rezygnowania z jakości i możliwości wyboru. To kolejny krok w rozwoju formatu ORLEN w ruchu, który może zadecydować o naszych przewagach na bardzo konkurencyjnym rynku sprzedaży detalicznej – mówi Łukasz Porażyński, Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży Detalicznej ORLEN.

Testowany sklep automatyczny ma największą powierzchnię na rynku, dzięki czemu w ofercie znaleźć można kilkaset produktów. Komfort korzystania z urządzenia zapewniają dwa stanowiska zakupowe. Dodatkowo, sklep został tak zaprojektowany, żeby zagwarantować niski pobór energii oraz ograniczyć wpływ na środowisko naturalne – energię elektryczną potrzebną do jego funkcjonowania zapewniają panele fotowoltaiczne zainstalowane na obudowie urządzenia. Zaletą rozwiązania jest całodobowa dostępność, łatwość i intuicyjność obsługi. Zakupy robi się wybierając produkty na ekranie dotykowym. Po skompletowaniu i zaakceptowaniu zawartości koszyka, klient dokonuje płatności za pomocą karty lub telefonu, a następnie odbiera zakupy.

Współpraca z polskim start-upem

Prowadzone testy to przykład współpracy ORLENU z młodymi, technologicznymi firmami. Pomysłodawcą urządzenia jest polski start-up ZINU SHOP, który zgłosił swój projekt w ramach programu akceleracyjnego ORLEN Skylight.

– Koncept sklepu autonomicznego, który uruchomiliśmy wspólnie ze startupem ZINU to jeden z przykładów projektów pilotażowych zrealizowanych w ramach programu ORLEN Skylight accelertor. Zgodnie z przyjętą Strategią 2030 i celami w zakresie transformacji energetycznej, poza projektami inwestycyjnymi, ukierunkowanymi na nowe, duże wyzwania, związane z powstaniem multienergetycznego koncernu, ORLEN kładzie nacisk na rozwój technologii i wdrażanie innowacji. Konsekwentnie budujemy ekosystem, który pozwala na wieloaspektową współpracę z podmiotami technologicznymi, począwszy od projektów badawczych, przez skalowanie, po inwestycje venture capital – mówi Patrycja Panasiuk, Z-ca Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich ORLEN.

Program ORLEN Skylight działa od 2021 roku i łączy potencjał początkujących, innowacyjnych przedsiębiorców z doświadczeniem dużego multienergetycznego koncernu. W tym czasie zrealizowano osiem rund naboru, w ramach których wpłynęło ponad 500 zgłoszeń z Polski i zagranicy, z obszarów sprzedaży detalicznej, logistyki, bezpieczeństwa, petrochemii oraz energetyki.

– Dzięki programowi ORLEN Skylight accelrator, który jest mostem technologicznym łączącym środowisko start’upowe z dużą, giełdową spółką, mamy możliwość przetestowania naszego rozwiązania w warunkach rzeczywistych, współpracując przy tym z rozpoznawalną na całym świecie marką – podsumowuje Artur Kowalski, CEO ZINU.

W ramach programu ORLEN Skylight, do tej pory rozpoczęto współpracę z ponad 20 spółkami, w tym 7 wdrożeń pilotażowych zostało zakończonych, 6 jest w trakcie realizacji a kolejnych 7 w przygotowaniu do wdrożenia. Start-upy zakwalifikowane do etapu akceleracji zyskują wsparcie finansowanie, eksperckie oraz możliwość testowania swoich rozwiązań w ramach infrastruktury udostępnionej przez koncern. ORLEN natomiast otrzymuje możliwość nabycia ciekawych, innowacyjnych technologii, które szybko może włączyć do swojej oferty.