Sprzedaż bezpośrednia to coś więcej niż praca

Branża sprzedaży bezpośredniej z dnia na dzień pokazuje więcej dowodów na to, że inkluzywność nie jest jedynie sloganem, lecz rzeczywistością, a współpracownicy z niepełnosprawnościami są ważną częścią zespołu, przyczyniając się do sukcesów i rozwoju przedsiębiorstwa.

Według danych z ostatniego kwartału 2022 roku, przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, z prawie trzech milionów osób niepełnosprawnych, tylko 510 tysięcy jest aktywnych zawodowo – to niecałe 20 procent. Przyczyn tak wysokiej bierności zawodowej wśród osób z niepełnosprawnościami może być wiele – poczynając od braku dostosowania wielu miejsc pracy do potrzeb niepełnosprawnych, przez społeczne stereotypy prowadzące do dyskryminacji na rynku pracy, a kończąc na braku świadomości pracodawców, którzy często nie zdają sobie sprawy z korzyści wynikających z zatrudnienia lub współpracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Jednak czasy się zmieniają, a dostęp do nowych technologii i możliwość wykonywania zadań z dowolnego miejsca na świecie stanowią teraz niejaką podstawę zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Sprawność fizyczna przestaje być najistotniejszym kryterium, a otwarcie na nowoczesne rozwiązania pozwala na bardziej elastyczne podejście do organizacji pracy. Branża sprzedaży bezpośredniej jest tego doskonałym przykładem. Korzystając z różnorodnych narzędzi, w tym na przykład mediów społecznościowych, otwiera drzwi dla coraz większej liczby osób, w tym także dla tych z ograniczeniami ruchowymi.

Otwartość kluczem sprzedaży bezpośredniej

W dziedzinie sprzedaży bezpośredniej, to nie sprawność fizyczna stanowi dominujący element sukcesu zawodowego, lecz umiejętności interpersonalne, komunikatywność oraz empatia. Sprzedaż polega na budowaniu relacji opartych na zaufaniu, a osoby z niepełnosprawnościami wprowadzają unikalne perspektywy, przyczyniając się do tworzenia atmosfery otwartości i szacunku w zespole. To dowód, że sukces w sprzedaży bezpośredniej nie jest zarezerwowany jedynie dla tych, którzy spełniają pewne normy, ale również dla tych, którzy posiadają różnorodne umiejętności oraz gotowość do współpracy.

Współpracując z osobami z niepełnosprawnościami nie zwraca się uwagi na ich sprawność fizyczną, ponieważ nie wpływa to jakkolwiek na możliwą jakość wykonywania obowiązków. Patrzymy na to, jak dana osoba potrafi się komunikować, jak potrafi mówić o sobie i w pewien sposób „przekonać” nas do siebie, czyli dokładnie na to, na co patrzylibyśmy w przypadku potencjalnego pracownika, który jest w pełni sprawny. Osoby z niepełnosprawnościami często kwestionują własną wartość, co blokuje je przed podejmowaniem wyzwań, dlatego jeśli podczas rekrutacji poznajemy kogoś, kto chce przełamać tę blokadę, uznajemy to za oznakę dodatkowej siły i gotowości do działania. To właśnie te wartości są dla nas najcenniejsze w sprzedaży bezpośredniej – mówi rekruter.

Możemy zaobserwować to na przykładzie Natalii Makowieckiej, która w wyniku choroby zmaga się z niedowładem lewostronnym, a mimo to aktywnie działa w firmie zajmującej się sprzedażą bezpośrednią i poświęca swoją uwagę na działania w networku, prowadząc profil na Instagramie. Spełnia się też w formie bardziej tradycyjnej – polecając produkty wśród najbliższych. Wszystko zdalnie i w komforcie własnego mieszkania.

„Zaczęłam pracować w sprzedaży bezpośredniej 3 lata temu i od razu poczułam, że tutaj jest moje miejsce. Mam tutaj pełny komfort, ponieważ to ja decyduję, kiedy pracuję i czy mam na to przestrzeń. Cierpię na niedowład lewostronny, przez co w większych nerwach mój organizm bardzo się spina, dlatego komfort pracy jest dla mnie szczególnie istotny. Teraz czuję, że robię w życiu to, co bym chciała” – tłumaczy Natalia.

Mimo równych szans, wartości i kwalifikacji, osoby z niepełnosprawnościami często stają przed wyzwaniem związanym z blokadą uczestnictwa w życiu społecznym, co naturalnie przenosi się na sferę zawodową. Ta blokada może być spowodowana zarówno fizycznymi, jak i społecznymi barierami, które stawia przed nimi otoczenie. W przypadku wielu osób z niepełnosprawnościami, utrzymujące się stereotypy społeczne i brak dostosowania otoczenia sprawiają, że uczestnictwo w społeczności zawodowej staje się trudne.

Jednak branża sprzedaży bezpośredniej wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom, stając się miejscem, gdzie bariery zaczynają się łamać. Otwartość na różnorodność i akceptacja każdej jednostki są tutaj priorytetem. Osoby z niepełnosprawnościami, które dołączają do tego środowiska, zaczynają doświadczać pełnego zakresu życia zawodowego, włączając w to uczestnictwo w zespołowych projektach, budowanie relacji z klientami, oraz rozwijanie swoich umiejętności zawodowych. Branża otwiera ich na nowe możliwości, zapewniając nie tylko komfortowy rozwój zawodowy, ale także szansę na przełamanie izolacji, biernej stygmatyzacji i lęku przed uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym.

„Wiele osób, które dotknęła niepełnosprawność, jest bardzo pozamykanych w sobie. W dzisiejszych czasach jest to ogromny problem. Takie osoby są stłamszone w domach, uważają, że jeśli są niepełnosprawni, to nie nadają się do żadnej pracy. Osobiście uważałam podobnie, kiedy stawiałam pierwsze kroki w sprzedaży bezpośredniej. Kiedy zachorowałam, zamknęłam się przed światem, mimo że przed chorobą uwielbiałam być wśród ludzi. Dopiero po czasie praca ze współpracownikami czy klientami oraz bycie w ciągłym kontakcie z drugim człowiekiem pozwoliły mi się na nowo otworzyć. Wielu osobom z niepełnosprawnościami brakuje tego kontaktu, bo się od niego izolują. Dlatego jestem wdzięczna za to, że ta praca pomogła mi złamać blokadę i stać się znowu taką, jaka byłam przed chorobą” – mówi Natalia.

Branża sprzedaży bezpośredniej szansą na rozwój

W kontekście osób z niepełnosprawnościami, branża sprzedaży bezpośredniej staje się nie tylko źródłem dochodu, lecz także obszarem, gdzie szanse na rozwój zawodowy są równomiernie dostępne dla wszystkich. Jednym z kluczowych atutów tej branży jest brak tzw. „szklanego sufitu”, czyli barier uniemożliwiających awans w strukturze organizacyjnej.

„Podczas rozmów rekrutacyjnych często dostajemy pytania o możliwości rozwoju zawodowego. Wiele osób jest zaskoczonych, kiedy opowiadamy o poszczególnych szczeblach kariery w naszej firmie, które nie są „dostępne” wyłącznie dla określonej, już i tak wysoko postawionej, grupy pracowników czy współpracowników. Sprzedaż bezpośrednia nie ogranicza się do roli sprzedawcy. Jeśli nasz współpracownik wkłada w swoją pracę wysiłek i serce, a do tego przyczynia się do osiągania dobrych wyników w firmie, może stać się team liderem, menadżerem, a niekiedy nawet dyrektorem. Tutaj niepełnosprawność nie gra żadnej roli. Mamy niepełnosprawną dziewczynę w zespole, która swoim zaangażowaniem i otwartością nieustannie pokazywała pełny profesjonalizm i skuteczność w wykonywaniu obowiązków. Kiedy zaproponowaliśmy jej awans, była niepewna i zmartwiona, czy poradzi sobie z owymi wyzwaniami. Obawiała się, że jej niepełnosprawność będzie uniemożliwiała jej dawanie przykładu innym współpracownikom. Teraz zajmuje się szkoleniem nowych osów i zarządza swoim zespołem, który pod jej kierownictwem osiąga fantastyczne wyniki dzięki skutecznej współpracy oraz wzajemnemu wsparciu” – mówi rekruter.

Możliwość awansu w sprzedaży bezpośredniej nie jest uzależniona od tradycyjnych kryteriów, ale od umiejętności, zaangażowania i osiąganych wyników. To otwiera drzwi dla osób z niepełnosprawnościami, które, dysponując odpowiednimi kompetencjami, mogą równie skutecznie konkurować o wyższe stanowiska i rozwijać swoją karierę. Dzięki temu podejściu, niepełnosprawni współpracownicy stają się integralną częścią zespołu, a ich zdolności są doceniane na równi z innymi.

„To bardzo ważne, aby porzucić te stereotypy, że ludzie z niepełnosprawnością nie mogą osiągnąć sukcesu. Tutaj mam szansę rozwoju, nie ma tego szklanego sufitu, nawet dla osoby z niepełnosprawnością. Jestem teraz menadżerem, więc awansowałam trzy razy, będąc już osobą z niepełnosprawnością. Zbudowałam swój zespół, który cały czas się rozwija, a ja razem z nim. Oczywiście, jak wszędzie, jeśli chcemy coś osiągnąć, musimy na to zapracować, ale wszystko jest tutaj możliwe. Chciałabym pokazać, że możemy sami dobrze zarabiać, rozwijać się i zajmować wysokie stanowiska. Niepełnosprawność nie jest tutaj żadną przeszkodą” – dodaje Natalia.

Narzędzia sprzedaży

„Pamiętam panią, która dzięki możliwościom rozwoju w social mediach, nie tylko odnalazła swoje miejsce w branży sprzedaży bezpośredniej, ale także stała się inspiracją dla wielu innych osób borykających się z blokadą psychiczną przed rozpoczęciem aktywności zawodowej. Jej historię śmiało można nazwać sukcesem – nowe technologie i elastyczność pomogły jej przekształcić wyzwania związane z niepełnosprawnością w siłę i determinację do osiągania celów zawodowych” – dodaje rekruter.

Działanie online w branży sprzedaży bezpośredniej umożliwia dostęp do wielu narzędzi technologicznych, eliminując konieczność przemieszczania się i umożliwiając pracę z dowolnego miejsca. Dla osób z niepełnosprawnościami, które mogą mieć ograniczenia związane z mobilnością, to ogromna szansa na aktywne uczestnictwo w rynku pracy. Dodatkowo, sprzedaż w kręgu przyjaciół stanowi alternatywę dla tradycyjnych modeli, umożliwiając budowanie relacji biznesowych w znanym i pełnym wsparcia środowisku.

Warto podkreślić, że nowoczesne narzędzia w branży sprzedaży bezpośredniej nie tylko dostarczają wygodne metody wykonywania obowiązków, ale także sprzyjają zrównoważonemu i zdrowemu podejściu do pracy. Współpracownicy z niepełnosprawnościami mogą dostosować swoje tempo do swoich indywidualnych potrzeb, co wpływa korzystnie na ich komfort psychiczny. W efekcie, branża ta staje się miejscem, gdzie nowoczesność idzie w parze z inkluzywnością, a różnorodność jest traktowana jako kluczowy element sukcesu.

„Stawiam na nowoczesną formę zarabiania – telefon, internet, praca całkowicie zdalna. Testuję firmowe produkty, pokazuję je w mediach i polecam te, które faktycznie mi się sprawdziły. Celuję do grupy odbiorców nie tylko w ramach sprzedaży, ale także pokazania, że oni też są w stanie pracować w tym biznesie, niezależnie od ich ewentualnego braku sprawności. Działam również w formie tradycyjnej, czyli rekomenduję przyjaciołom, znajomym czy rodzinie” – tłumaczy Natalia.

Społeczność firm sprzedaży bezpośredniej

Skupienie na wartościach takich jak szacunek, równość i brak dyskryminacji stanowi fundament budowania zdrowego środowiska pracy. W branży sprzedaży bezpośredniej oraz przede wszystkim wśród jej społeczności współpracownicy z niepełnosprawnościami traktowani są z pełnym zrozumieniem i ciepłem. Jednym z najistotniejszych elementów jest często zespół współpracowników, z którymi pracujemy i komunikujemy się każdego dnia. Wspierająca i otwarta społeczność może pokazać, że każdy ma szansę rozwijać umiejętności zawodowe niezależnie od swojej sytuacji zdrowotnej, ale również otrzymać wsparcie i pomoc, jeśli takowej potrzebuje.

„Kiedy dołączyłam do mojej firmy zauważyłam, że tutaj człowiek jest równy człowiekowi, idziemy ramię w ramię i nie ma miejsca na kategoryzację. Nieważne, czy jesteś matką, rozwódką, czy właśnie osobą z niepełnosprawnością. W firmie jest z nami dziewczyna, która jeździ na wózku i dwie z dziećmi z niepełnosprawnością – każdy z nas jest traktowany jak wartościowe ogniwo. Dużo dziewczyn podchodziło do mnie, żeby powiedzieć mi, że mnie podziwiają, że świetnie sobie radzę; podczas obiadu na gali pomogły mi pokroić lub przynieść jedzenie. To, jak dużą opieką i ciepłem mnie otoczono, jest dla mnie czymś naprawdę pięknym” – mówi Natalia.

W praktyce oznacza to, że osoby z niepełnosprawnościami znajdują tutaj sprzyjające warunki do integracji zawodowej. Wspólnota pracownicza bazuje na wzajemnym zrozumieniu, co sprzyja efektywnej współpracy, a to z kolei buduje doskonałe podłoże do rozwoju firm i osiąganiu pożądanych wyników.

„W naszym przekonaniu nie ogranicza się ona jedynie do płci, wieku czy pochodzenia etnicznego. W PSSB promujemy różnorodność w najszerszym znaczeniu tego słowa, uwzględniając różnice w doświadczeniach życiowych, umiejętnościach, perspektywach i stylach pracy. To podejście do różnorodności nie tylko przekłada się na bardziej zrównoważone i harmonijne środowisko pracy, ale także sprzyja tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i doskonałych rezultatów biznesowych. Nieustannie inwestujemy w programy szkoleniowe, świadomość kulturową i promowanie równości, aby tworzyć otwarte, inkludujące i inspirujące środowisko pracy, dzięki czemu pomagamy ludziom, na przykład z niepełnosprawnościami, przełamywać blokady i aktywnie kształtować swoje życie zawodowe w sprzedaży bezpośredniej” – komentuje Janusz Potoczny, prezes Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

Niezależność w życiu zawodowym

Elastyczność czasu pracy stała się cechą rozpoznawalną sprzedaży bezpośredniej, która ukierunkowana jest na wyniki. Współpracownik często sam może decydować, kiedy w ciągu dnia lub tygodnia poświęci czas a aktywność zawodową o ile ostatecznie przyczyni się do osiągnięcia ustalonych celów na dany okres. To daje bardzo duże poczucie niezależności, którego brak może doskwierać wielu osobom z niepełnosprawnościami. Często czują się one zależne od swojej choroby lub ograniczeń, które pozbawiają ich nadziei na satysfakcjonujące i efektywne życie zawodowe.

„Praca w sprzedaży daje mi poczucie, że mogę znowu być niezależną kobietą, bo to ja decyduję, kiedy pracuję, kiedy nie. To daje bardzo duży komfort psychiczny, kiedy czuję się gorzej i potrzebuję odpoczynku. Nie muszę się martwić, że jeśli poświęcę więcej czasu dla siebie, to stracę pracę. To najlepsze rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnością. Teraz czuję się dowartościowana, czuję, że znów mogę coś osiągnąć w życiu i nie muszę martwić się o finanse czy liczyć na rentę. Przede wszystkim uważam, że ten biznes pozwolił mi znowu marzyć. To jest chyba najpiękniejsze określenie” – podsumowuje Natalia.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość kształtowania własnego harmonogramu w sposób odpowiadający ich potrzebom i wymaganiom zdrowotnym. Taka elastyczność jest jednym z elementów, który wpisuje się w dążenie do bardziej otwartego i dostosowanego środowiska pracy, uwzględniającego różnorodność pracowników. Sprzedaż bezpośrednia, znana ze swojej elastyczności, staje się platformą, gdzie praca staje się bardziej dostępna i dostosowana do indywidualnych potrzeb.

Zwiększanie świadomości i otwartości na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością w biznesie powinno być jednym z priorytetów dzisiejszego świata zawodowego. Wyzwaniem jest nie tylko złamanie stereotypów dotyczących włączania niepełnosprawnych w grono współpracowników, ale też ich własne blokady, spowodowane brakiem poczucia własnej sprawczości. Sprzedaż bezpośrednia wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom i pokazuje, że każdy ma szansę na odniesienie sukcesu – bez względu na stopień niepełnosprawności.

To środowisko, które promuje równość, akceptację i przełamywanie własnych ograniczeń, sprawiając, że każdy może czuć się pełnowartościowym uczestnikiem wspólnej misji.