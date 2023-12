Adidas kontra Kubota. Firmę zaniepokoiły trzy paski

Klapki Kubota są jednym z najbardziej popularnych i pożądanych produktów ostatnich lat. Od czasu do czasu sprzedawane są m.in. w Biedronce, ale przede wszystkim w oficjalnych salonach sklepowych marki oraz online. Ostatnio Adidas zwrócił uwagę na paski, które znajdują się na wspomnianych produktach. Uznano, że są zbyt podobne do tych, które wykorzystuje sportowy gigant.

Kłopotliwe paski Kubota. Adidas zabiera głos

Polska spółka Kubota ujawniła, że Adidas ma do niej pretensję. Chodzi o to, że ta umieściła na swoich produktach trzy paski. Uznano, że kojarzą się z niemieckim gigantem. Do firmy dotarło pismo dot. własności intelektualnej Adidas i zasad uczciwej konkurencji. Zwrócono się z prośbą o podjęcie negocjacji dotyczących znaków towarowych, jakie widnieją na popularnych klapkach i innych artykułach sieci.

Chodzi oczywiście o trzy paski, które pojawiają się na produktach obok nazwy Kubota. Mogliśmy je widzieć już wiele razy, w końcu powstało wiele rodzajów i modeli z tej serii. Czy rzeczywiście przypominają Adidasa?

Kłopotliwy znak, na który zwrócił uwagę Adidas, został zarejestrowany przez Kubota w październiku br. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualne. Posiada on nr 018888193 oraz nr 018888160. Aktualnie Kubota informuje, że otrzymane pisma nie mają żadnego wpływu na bieżącą działalność marki. Nie wiadomo, czy będzie próbowała negocjować z firmą.

To nie pierwszy raz, gdy Adidas widzi swoje znaki u innych

Branżowy gigant już wcześniej upominał się o swój znak i zwracał uwagę innym markom. Adidas zwracał już uwagę na paski m.in. u amerykańskiego projektanta Thoma Browne’a. Ten na swoich ubraniach najpierw umieszczał trzy paski, jednak po ugodzie z Adidasem cztery. Po jakimś czasie firma i tak oskarżyła mężczyznę, jednak ten wygrał w sądzie, który ocenił, że logo nie wprowadza konsumentów w błąd.

