CPK przekazał 400 tys. zł na renowację ołtarzy kościoła. Rzecznik spółki wyjaśnia

W środę informowaliśmy, że spółka Centralny Port Komunikacyjny przekazała 400 tysięcy złotych na remont kościoła w Wiskitkach w województwie mazowieckim. Pieniądze mają zostać przeznaczone na renowację trzech ołtarzy w świątyni. Celem statutowym spółki nie jest jednak opieka nad zabytkami – nawet jeśli znajdują się w sąsiedztwie Baranowa, czyli gminy, w której w przyszłości być może powstanie megalotnisko. Przyszłość portu lotniczego znajduje się jednak po znakiem zapytania.

CPK podarował 400 tys. zł parafii w Wiskitkach

O darowiźnie poinformował proboszcz parafii w Wiskitkach.

„Z dużą satysfakcją informuję wiernych parafii pw. Św. Stanisława BM. w Wiskitkach, że Spółka Centralny Port Komunikacyjny z siedzibą w Warszawie przekazała kwotę pieniężną w wysokości 400 000 złotych na cele kultu religijnego z przeznaczeniem na sfinansowanie renowacji trzech ołtarzy bocznych (Ołtarza Krzyża Świętego, Ołtarza Adoracji Trójcy Przenajświętszej przez Wszystkich Świętych oraz Matki Bożej Różańcowej), znajdujących się w kościele w Wiskitkach” – napisał na Facebooku ks. dr Witold Okrasa, proboszcz parafii Wiskitki.

Dodał, że darowizna pozwoli sfinansować całość remontu.

Konrad Majszyk, rzecznik prasowy spółki CPK, wyjaśnił w rozmowie z TVN24, że „CPK jako odpowiedzialny inwestor chce przeprowadzić zadania w atmosferze dialogu i w dobrych relacjach z mieszkańcami, dlatego prowadzi program wsparcia dla terenów objętych inwestycją, który dotyczy w szczególności gmin Baranów, Teresin i Wiskitki, które leżą w powiatach: grodziskim, sochaczewskim i żyrardowskim”.

To nie pierwsza tego rodzaju darowizna

Dodał, że „te wydatki były przewidziane w rocznym planie Programie Społeczno-Gospodarczym (PSG) CPK na rok 2023, czyli zostały zaplanowane wiele miesięcy temu, zatwierdzonym przez Pełnomocnika Rządu ds. CPK”.

– W tej konkretnej sprawie proboszcz parafii w Wiskitkach zwrócił się do spółki CPK z wnioskiem o sfinansowanie renowacji trzech neobarokowych ołtarzy, które stanowią część XIX-wiecznego zabytkowego kościoła. Budynek kościoła w Wiskitkach jest wpisany na listę zabytków – to część dziedzictwa kulturowego regionu. To dlatego wycena prac została przygotowana przez konserwatora zabytków i będzie odbywać się pod jego nadzorem – przekazał Konrad Majszyk.

Rzecznik CPK przypomniał, że w ramach tych działań spółka zrealizowała już m.in. zakup wozów gaśniczych dla OSP w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach, remonty i budowę dróg lokalnych na ich terenie, budowę lądowiska dla śmigłowców w szpitalu w Grodzisku Mazowieckim, zakup autobusów na potrzeby komunikacji lokalnej i renowację zabytków w rejonie inwestycji.

Czytaj też:

Jest nowy pełnomocnik rządu ds. CPK. „Będzie kierował się precyzją..."Czytaj też:

„Budowa CPK to pożegnanie niedorozwiniętej infrastruktury". Spółka wskazuje wady Okęcia