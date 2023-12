Jest nowy pełnomocnik rządu ds. CPK. „Będzie kierował się precyzją..."

Poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Lasek został nowym pełnomocnikiem rządu ds. CPK. Lasek to pilot i ekspert branży lotniczej, w latach latach 2012-2016 był przewodniczącym Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, która zajmowała się m.in. przyczynami katastrofy prezydenckiego tupolewa pod Smoleńskiem. Od 2019 roku pełni mandat poselski.

Lasek o CPK

Lasek – jak zauważa „Rzeczpospolita" – jest umiarkowanym zwolennikiem projektu budowy CPK, zwłaszcza ogromnego lotniska, które miałoby być największe w Europie Środkowo-Wschodniej. Bardziej jest przekonany do budowy kolei dużych prędkości. Jak mówił w Radio TOK FM, chodzi tutaj zwłaszcza o „Y”, czyli linii kolejowej między Warszawą, Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem. W poniedziałkowym wywiadzie dla Radia Zet Lasek powiedział, że jeśli „CPK powstanie, to dużo później". Jako potencjalny termin wskazał rok 2032, a nawet 2035. Wcześniej jednak — jak podkreślił Lasek- musi zostać przeprowadzony kompleksowy audyt projektu CPK.

Według nowego pełnomocnika rządu ds. CPK, przy odpowiednich inwestycjach można zwiększyć przepustowość Lotniska Chopina z obecnych 22 mln do nawet 28 mln pasażerów rocznie, a portu w Modlinie, którego rozwój był dotąd sztucznie hamowany, do 10 mln, a nawet więcej (obecnie jest to ok. 3 mln pasażerów). Lasek jest również zwolennikiem rozwoju lotniska w Radomiu, zwłaszcza wsparciu tego portu w dochodzeniu do rentowności.

– Maciej Lasek jako pilot musi mieć precyzyjne podejście do wszystkich parametrów lotu, żeby bezpiecznie prowadzić maszynę. Jako pełnomocnik będzie więc w projekcie CPK kierował się precyzją danych prognostycznych czy inżynierskich, żeby kontynuować go w tempie i zakresie odpowiadającym potrzebom rynku lotniczego – komentuje wybór Laska cytowany przez "Rzeczpospolitą" Adrian Furgalski, ekspert ryku lotniczego, prezes ZDG TOR.

Horała sceptycznie o Lasku

Mało entuzjastycznie o Lasku wypowiadał się publicznie dotychczasowy pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. – Po pierwsze, Maciej Lasek dosyć mocno osobiście się zaangażował przeciw CPK. Po drugie, ma historię swoich działań, delikatnie mówiąc nie w interesie Polski – mówił w niedawnym wywiadzie dla radiowej Jedynki poseł Prawa i Sprawiedliwości, podkreślając, że ma na myśli tłumaczenie raportu Anodiny ws. katastrofy smoleńskiej.

– Do tej pory raz miałem okazję spotkać się z nim w studio i dyskutować na temat CPK. Okazało się, że po prostu...nie zna się. Maciej Lasek był szefem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i niewątpliwie jest ekspertem w sprawie pilotażu awionetki, w sprawie fizyki, techniki lotniczej, kąta natarcia skrzydła, wytrzymałości materiałów. To jest coś zupełnie innego niż biznes lotniskowy – dodał Horała.

