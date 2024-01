Elon Musk przyleci do Polski. Chce odwiedzić miejsce o wyjątkowym znaczeniu

Kilka miesięcy temu zaczęły być formułowane zarzuty, że po tym, jak Musk nabył Twittera – obecnie platformę X – nasiliły się na niej wypowiedzi antysemickie. Sam miliarder poparł na X jednego z użytkowników, który stwierdził, że „Żydzi promują nienawiść przeciwko białym”. Później próbował wycofać się ze swoich słów, ale było za późno: zraził do siebie wielu użytkowników, a reklamodawcy zaczęli się wycofywać.

Wizyta w Muzeum Auschwitz-Birkenau ma udowodnić, że Musk nie jest antysemitą. Przylot do Polski organizuje European Jewish Assosciation (EJA). Kilka miesięcy temu jej przewodniczący, rabin Menachem Margolin, zaprosił Elona Muska do odwiedzenia Auschwitz-Birkenau, a ten wstępnie przystał na propozycję.

Elon Musk w Polsce

Na razie niewiele wiadomo o tym, jak Elon Musk planuje spędzić czas w Polsce. Jego samolot spodziewany jest w podkrakowskich Balicach 22 stycznia. Prawdopodobnie spotka się tam z ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim. Wizytę w Auschwitz-Birkenau zaplanowano na następny dzień – 23 stycznia.

Musk do reklamodawców: Pie********* się

W grudniu 2023 roku Elon Musk wziął udział w konferencji DealBook Summit zorganizowanej przez „New York Times”. Miliarder udzielił w trakcie wydarzenia wywiadu, podczas którego odniósł się do kontrowersji związanych z powieleniem przez niego wpisu szerzącego antysemicką teorię „Wielkiego Zastąpienia” w myśl, której Żydzi podsycają nienawiść do białych ludzi. Musk komentując ów wpis nazwał go „całkowitą prawdą”. Musk wyraził skruchę i wielokrotnie przeprosił za ten za publikację tweeta.

Jednocześnie właściciel Tesli skomentował również reakcję reklamodawców, którzy po publikacji wspomnianego tweeta wycofali swoje reklamy z należącego do ekscentryka portalu X. – Ten bojkot zabije tę firmę, a cały świat będzie wiedział, że reklamodawcy zabili firmę – powiedział Musk.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm, które zrezygnowały z reklam na portalu X. Zwracając się do nich Miliarder apelował, by więcej nie próbowali się reklamować w X. – Jeśli ktoś ma mnie szantażować reklamami, szantażować pieniędzmi, niech się pie***** – powiedział w obecności m.in. Boba Igera, czyli szefa Disneya, który przystąpił do bojkotu reklamowego platformy.

Kontynuując swoją wypowiedź Musk stwierdził również, że nie obchodzi go kreowanie swojego wizerunku, lecz faktycznie zmienianie świata na lepsze. Jako przykład podał swój kluczowy biznes czyli Teslę. – Uczciwie byłoby powiedzieć, że jako lider firmy zrobiłem więcej dla środowiska niż ktokolwiek – jakikolwiek pojedynczy człowiek na Ziemi – przekonywał miliarder.

W reakcji na słowa miliardera z reklam zrezygnowały m.in. koncerny Apple, Warner Bros, Discovery i IBM.

