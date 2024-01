Zygmunt Solorz zwrócił się do kolegów z branży. „W pełni szanuję wolność słowa”

– W pełni szanuję wolność słowa i dziennikarską niezależność – pisze Zygmunt Solorz w apelu do nadawców, o którym w piątek informują wirtualnemedia.pl.

„Wartości te jednak nie mogą stanowić pretekstu do posługiwania się mową nienawiści, podsycania wrogości względem siebie, szerzenia poglądów o charakterze ksenofobicznym, rasistowskim, naruszających godność innego człowieka i prowadzącymi do aktów agresji. Społeczeństwo nie powinno być konfrontowane z treściami tego typu i ma prawo wymagać dziennikarstwa, którego istotą są informacje rzetelne i obiektywne, prezentowane w sposób wyważony i niewywołujący negatywnych emocji” – podkreślił jednak główny udziałowiec Grupy Polsat Plus.

Zygmunt Solorz – od lat wysoko na liście Najbogatszych Wprost

Zygmunt Solorz to jeden z najbogatszych ludzi w Polsce. W ostatnim zestawieniu Wprost znalazł się na szóstym miejscu – po Tomaszu Biernackim (założycielu sieci handlowej Dino) i Michale Sołowowie, potentatowi branży energetycznej, a także Jerzym Staraku, Dominice Kulczyk i Pawle Marchewce. Ro wcześniej znajdował się na trzecim miejscu. Wcześniej wielokrotnie otwierał zestawienie najbogatszych w naszym kraju.

– Dla mnie tzw. bogactwo czy majątek nie były nigdy celem samym w sobie. Potrzebuję tworzyć, pracować, chcę, żeby ciągle coś się działo. Zawsze powtarzałem, że pieniądze są środkiem, a nie celem. Nie fascynuje mnie zachłystywanie się liczbą zer na koncie czy miejscem w rankingach najbogatszych. Kreowanie, budowanie – to jest moja siła napędowa, uwielbiam wdrażać w życie swoje wizje i koncepcje. I wie Pan co? Zdecydowana większość się sprawdziła. Począwszy od telewizji, która w 1992 roku była pierwszą, ogólnopolską stacją niezależną od władzy. Poprzez platformę satelitarną, gdy rzuciłem wyzwanie globalnym rywalom z zachodu i zbudowałem Cyfrowy Polsat – mówił w 2020 roku w rozmowie z dziennikarzem Wprost Szymonem Krawcem.

Dziennikarzy pytających o jego dalsze życiowe plany zapewnia, że nie zamierza rezygnować z biznesu.

– Raczej nigdy nie zostanę emerytem – ja się do tego po prostu nie nadaję. Mam kolejne pomysły i plany, zwłaszcza związane z zieloną energią i zaczynam je realizować. A w Plusie zaczęliśmy właśnie w Polsce rewolucję 5G, a jak Pan wie nowoczesne technologie zawsze mnie fascynowały. Także jeszcze sporo roboty przede mną.

