Oto 10 najbogatszych Polaków. Duży spadek Zygmunta Solorza

625 mln zł – tyle trzeba było mieć, żeby w tym roku pojawić się w gronie 100 najbogatszych Polaków. Próg wejścia na listę rośnie z każdą edycją. W tej poprzedniej wystarczył majątek na poziomie 511 mln zł, bo tyle uzbierał bohater z ostatniego miejsca.

W tym roku cała setka najbogatszych Polaków zgromadziła 231 mld zł. To dokładnie o 43 mld zł więcej niż przed rokiem.

Czy to dużo? Jak na nasze realia tak, bo najbogatsi Polacy jeszcze nigdy w historii nie byli tak bogaci. Ale patrząc bardziej światowo, to majątek stu najbogatszych Polaków wynosi tyle, co jedna piąta fortuny Elona Muska, dzisiaj najbogatszego człowieka na Ziemi.

Biernacki, Sołowow, Starak, czyli zmiany na podium

Najbogatszym Polakiem drugi rok z rzędu został Tomasz Biernacki.

Brzmi to wręcz niewyobrażalnie, ale właściciel sieci marketów Dino w ciągu roku zwiększył swój stan posiadania o prawie 10 mld zł! Dzisiaj mógłby już spokojnie dołączyć do grona 500 najbogatszych ludzi na świecie.

Byłby ujęty gdzieś między Włochem Giorgio Armanim a Ukraińcem Rinatem Achmetowem.

Drugie miejsce bez zmian. Wiceliderem zestawienia pozostaje Michał Sołowow. Chociaż przez wojnę w Ukrainie, musiał sprzedać rosyjskie odnogi swojego biznesu, to wyszedł obronną ręką i nie zbiedniał. Wycena jego firm zwiększyła się nawet o jedną piątą. Ale na podium nastąpiła dość istotna zmiana.

Pierwszy raz od lat do grona tych trzech najbogatszych wszedł Jerzy Starak, którego Polpharma jest jednym z największych producentów leków w Europie.

Spadek Solorza

Starak wszedł więc na zeszłoroczne miejsce Solorza, który w tym roku zaliczył duży spadek, lądując dopiero na 6. miejscu. Tak nisko Solorz w naszym zestawieniu nie był od 1998 roku, kiedy zajął 7. pozycję.

To był dla niego trudny rok. Jego Grupa Polsat Plus zanotowała najsłabsze wyniki finansowe od lat. Przychody oscylowały w granicach 13 mld zł, a zysk netto ledwo przekroczył 900 mln zł i był prawie pięciokrotnie niższy niż rok wcześniej. Gorsze wyniki spółka tłumaczy presją inflacyjną, która wpływa na rosnące koszty funkcjonowania i energii. Nie pomogły również podwyżki stóp procentowych, które poważnie podniosły koszt obsługi zadłużenia. A wiadomo, że Solorz jest jednym z największych kredytobiorców w kraju. W 2011 roku na zakup telekomu Plus wziął 14 mld zł kredytu. Co miesiąc miał do spłacenia ratę przekraczającą 70 mln zł. I choć zobowiązania spłaca, często nawet przed czasem, to podwyżki stóp na pewno w tym nie pomagają.

Kulczyk i Kulczyk

Tuż za podium uplasowała się Dominika Kulczyk, bezapelacyjnie najbogatsza Polka, której najcenniejszym składnikiem majątku jest giełdowa Polenergia. Dzisiaj to największa prywatna grupa energetyczna w kraju, która koncentruje się przede wszystkim na budowie farm wiatrowych nad polskim morzem.

Trzy miejsca za nią, na siódmym miejscu, pojawił się jej młodszy brat Sebastian, który nadal próbuje ściągnąć z warszawskiej giełdy swoją najważniejszą spółkę, czyli koncern chemiczny Ciech.

Sukces Marchewki

Na piątej pozycji za Dominiką Kulczyk, pojawił się Paweł Marchewka z wrocławskiego Techlandu. Jego producent gier jest po premierze najnowszej części Dying Light, kultowej gry, która odniosła niebywały sukces. Pod koniec stycznia firma poinformowała, że w ciągu roku najnowsza gra sprzedała się w ponad 30 mln kopii. Techland chce korzystać z tego sukcesu przez najbliższe 5 lat, rozwijając produkt o nowe dodatki.

Jednocześnie pracuje również nad całkowicie nową produkcją, która odbiega od tych dotychczasowych. To ma być epicka historia fantasy osadzona w ogromnym otwartym świecie.

Pracują nad nią między innymi ludzie związani wcześniej z największym konkurentem Techlandu, czyli warszawskim studiem CD Projekt.

Juroszek, Nosek i Muś

Na ósmym miejscu Zbigniew i Mateusz Juroszkowie, czyli właściciele dewelopera Atal oraz największego prywatnego bukmachera STS. Jak się okazało kilka tygodni temu, ta druga spółka ma iść na sprzedaż, a ojciec i syn zainkasują z tej transakcji 2,7 mld zł.

Przedostatnia pozycja należy do Łukasza Noska. Chociaż majątku dorobił się w Stanach, działając wspólnie z Elonem Muskiem, to pochodzi przecież ze Zgłobic, maleńkiej wioski niedaleko Tarnowa. Nosek często zresztą bywa w Polsce. W zeszłym roku wziął udział w Kongresie 590 w podwarszawskim Nadarzynie. To tam, jako przedstawiciel amerykańskiej spółki technologicznej Last Energy, podpisywał list intencyjny z polską Grupą Enea w sprawie zastosowania nad Wisłą technologii małych modułowych reaktorów jądrowych.

Pierwszą dziesiątkę zamyka Arkadiusz Muś, który w ciągu roku awansował w setce aż o siedem miejsc. Nic dziwnego, skoro jego Press Glass, czyli jeden z największych producentów szyb zespolonych w Europie zaliczył w zeszłym roku świetne wyniki finansowe. Przychody dobiły do prawie 3,5 mld zł, a zysk netto przekroczył 360 mln zł.

10 najbogatszych Polaków 2023

Miejsce Imię i nazwisko Majątek (w mln zł) Awans lub spadek Różnica 1 Tomasz Biernacki 24000 bez zmian 56,86% 2 Michał Sołowow 13000 bez zmian 18,18% 3 Jerzy Starak 9500 +3 58,33% 4 Dominika Kulczyk 8800 bez zmian 3,53% 5 Paweł Marchewka 8600 +3 104,76% 6 Zygmunt Solorz 8500 -3 -15,00% 7 Sebastian Kulczyk 7400 -2 5,71% 8 Zbigniew i Mateusz Juroszkowie 6500 +4 116,67% 9 Łukasz Nosek 6100 -2 22,00% 10 Arkadiusz Muś 4900 +7 104,17%

