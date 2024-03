Książka bez wydawnictwa. Empik podsumował 8 miesięcy działania nowej usługi

11 maja 2023 r. Empik wystartował z usługą self-publishingu: polega ona na tym, że każdy chętny może wydać książkę w formie elektronicznej lub na papierze. Empik nie jest wydawcą, lecz dystrybutorem i bierze na siebie wsparcie technologiczne. Redakcja tekstu i korekta leża natomiast po stronie autora.

Self-publishing: czym jest i dla kogo taka oferta?

Sam self-publishing nie jest niczym nowym, od kilku lat oferują go różne niszowe wydawnictwa i drukarnie. Oferta Empiku ma nad nimi pewną przewagę: opublikowana książka automatycznie trafia na platformę sprzedażową, co zwiększa szanse, że sięgną po nią również osoby nie znające autora, ale zaciekawione opisem książki.

„Wszyscy niezależni i aspirujący pisarze czy pisarki dobrze to znają – dookoła głowy krąży milion pomysłów na kolejne historie, kreatywna energia rozpala do działania, a w szafkach i na dyskach twardych kurzą się opowiadania lub zaczęte książki, które zostały przeczytane najwyżej przez bliskich znajomych. A przecież praca twórcza nad tekstem to tylko jeden z elementów pisania książek – równie ważna jest możliwość dotarcia do czytelników, pokazania się, ale również odkrywania nowego i ciągłego szlifowania swojego warsztatu (…)

Platforma Empik Selfpublishing to miejsce otwarte dla wszystkich niezależnych twórców, którzy chcieliby opublikować swoją twórczość w modelu self-pub i potencjalnie dotrzeć do milionów czytelników” – zachęca firma potencjalnych klientów.

2 tysiące tytułów spoza wydawnictw

A ile było ich w pierwszych miesiącach działalności platformy? Miniony rok kalendarzowy Empik Selfpublishing zamknął z liczbą ponad 3 tys. zarejestrowanych twórców – to więcej niż zakładano na starcie.

Można zakładać, że o popularności zadecydował wspomniany już fakt, że książka trafia do sprzedaży na oficjalnej stronie Empiku i katalogu aplikacji Empik Go. Dzięki temu autorzy – często początkujący albo specjaliści w swojej dziedzinie, którzy znani są niewielkiej grupie – mogą miesięcznie dotrzeć ze swoją propozycją wydawniczą nawet do ponad 9 mln klientów odwiedzających platformę Empik.com i aplikację Empik (Gemius/Mediapanel XII 2023) oraz 400 tysięcy użytkowników Empik Go.

Empikchwali się, że ofertą zainteresowani są nie tylko początkujący autorzy, lecz także uznani autorzy, eksperci czy influencerzy. Średnio jeden twórca, który decyduje się na publikację, dodaje na platformie dwa produkty. W sumie autorzy opublikowali niemal 2 tysiące tytułów w różnych formatach.

Niezależni autorzy piszą powieści

W pierwszych miesiącach działania usługi autorzy najchętniej publikowali książki w obszarach: literatura piękna, obyczajowa, romans (20 proc.), poradniki i hobby (16 proc.), oraz literatura dla dzieci i młodzieży, w tym young adult (15 proc.).

W minionym roku uruchomił usługi dodatkowe dla autorów, realizowane przez zewnętrznych partnerów, takie jak redakcja, skład tekstu i korekta. Pod koniec roku udostępnił również twórcom możliwość nagrania swojego tekstu w formie audiobooka. 2024 rok ma przynieść rozwój nowych narzędzi.

– W 2024 roku do portfolio usług dodatkowych dołączy wsparcie kreatywne: możliwość zamówienia projektu okładki oraz wideo trailera zapowiadającego tytuł. Planujemy też oddać w ręce twórców wydruki autorskie oraz nowe możliwości promocji na Empik.com. Nie mówimy tu jednak ostatniego słowa. Docelowo Empik Selfpublishing będzie miejscem, w którym twórcy nie tylko opublikują książkę, ale również otrzymają kompleksowe wsparcie w procesie twórczym oraz narzędzia, które pomogą im osiągnąć sukces wydawniczy – zdradziła Kaja Królikiewicz, Empik Selfpublishing Manager.

