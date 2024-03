Firma Shell z zarzutami od UOKiK. Wszystko przez niejasną promocję

Promocja firmy Shell nie została przyjęta zbyt dobrze. Mowa o akcji „Wtorki i czwartki z Shell V-Power”, która skierowana była do wszystkich klientów stacji. Dzięki niej można było korzystać z paliwa premium w cenie zwykłego. Niestety UOKiK uznał, że nie wszystko było tak jasne, tak jak być powinno.

UOKiK przygląda się firmie Shell. Winna promocja

„Paliwo premium w cenie zwykłego. Świetnie! Niestety, za brak jasnej informacji prezes UOKiK stawia zarzuty Shell Polska” — pisze Urząd w komunikacie. Miało brakować szczegółów istotnych, odkąd obowiązują nowe przepisy – podania najniższej ceny z ostatnich 30 dni. „Niestety ani w materiałach marketingowych, ani na terenie stacji nie pojawiała się informacja o najniższej cenie paliwa, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżek. Tym samym konsumenci nie mogli ocenić, czy promocja jest dla nich korzystna. Prezes Urzędu postawił firmie zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów” – pisano dalej w komunikacie prasowym.

Przez brak dostępu do pełnych informacji na temat promocji Shell, klienci mogli zostać wprowadzeni się w błąd i skorzystać z ceny tylko pozornie niższej. Aby uniknąć tego typu niejasności, firmy już od dawna umieszczają na półkach i w swoich gazetkach szczegóły dotyczące najniższej ceny produktów sprzed ostatnich 30 dni. Zobaczymy to m.in. w Rossmannie czy Biedronce.

Shell zapłaci karę? Tyle może stracić

Stacja benzynowa Shell za niezastosowanie się do obowiązujących zasad może zapłacić karę. Firmie grozi strata do 10 proc. obrotu. W zarzutach ujęto konkretnie naruszanie zbiorowych interesów konsumentów, to czy do nich doszło, nie zostało jednak jeszcze w pełni potwierdzone.

„W przypadku Shell zakwestionowaliśmy brak jasnych informacji na temat ceny paliwa, która obowiązywała przed wprowadzeniem przez sieć obniżek w wyznaczone dni. Okazje i obniżki paliw powinny być rzetelnie komunikowane, ponieważ kupujący chcą wiedzieć, jakie są faktyczne warunki promocji” – mówił prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Z podobnymi zarzutami mierzy się w tym momencie kilka sklepów stacjonarnych. Mowa o 14 postępowaniach wyjaśniających.

Czytaj też:

Dr Smile naruszał prawa klientów. UOKiK nałożył dwie kary na prawie 3,5 mln złCzytaj też:

UOKiK wszczyna postępowanie wobec banków. „Nie zawsze wywiązują się z obowiązku zwrotu..."