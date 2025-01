800 plus na nowych zasadach. Sprawdź co zrobić, żeby nie stracić pieniędzy

Od 1 lutego 2025 roku rozpoczyna się nowy okres składania wniosków o świadczenie „Rodzina 800 plus”. Zmiany obejmują nie tylko termin składania dokumentów, ale także nowe warunki przyznawania świadczenia i wprowadzenie dodatkowych kontroli ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Terminy składania wniosków

Aby zapewnić ciągłość wypłat, rodzice i opiekunowie powinni złożyć wniosek o 800 plus najpóźniej do 30 kwietnia 2025 roku. Dzięki temu świadczenie za czerwiec zostanie wypłacone do końca czerwca.

Jeśli wniosek zostanie złożony między 1 a 31 maja, pieniądze za czerwiec i lipiec trafią na konto do końca lipca. Dokumenty dostarczone w czerwcu oznaczają, że pierwsza wypłata obejmie trzy miesiące – czerwiec, lipiec i sierpień – i nastąpi do końca sierpnia.

Osoby, które spóźnią się ze złożeniem wniosku (czyli prześlą go po 30 czerwca), otrzymają świadczenie dopiero od miesiąca złożenia dokumentów, bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Wnioski można składać online poprzez:

portal Emp@tia ,

, platformę PUE ZUS ,

, bankowość elektroniczną ,

, aplikację mZUS.

Dla kogo świadczenie 800 plus?

Program obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia. O świadczenie mogą ubiegać się:

rodzice,

opiekunowie prawni i faktyczni,

rodziny zastępcze,

osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,

dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Świadczenie jest niezależne od dochodu rodziny, wolne od opodatkowania i nie podlega egzekucji komorniczej.

Nowe zasady i kontrole ZUS

Wraz z nowym okresem świadczeniowym w życie wchodzą zmiany dotyczące nadzoru nad przyznawaniem 800 plus. Kluczowe modyfikacje dotyczą weryfikacji legalnego pobytu w Polsce oraz realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci. Dotyczy to zwłaszcza obywateli Ukrainy, którzy mogą otrzymać świadczenie tylko wtedy, gdy ich dzieci uczęszczają do polskich szkół.

ZUS wdraża nowy model kontroli, bazujący na ścisłej współpracy z innymi instytucjami. Weryfikacja będzie odbywać się m.in. poprzez:

System Informacji Oświatowej (SIO) ,

, bazy Ministerstwa Edukacji i Nauki ,

, rejestr PESEL ,

, współpracę z urzędami skarbowymi.

Co oznaczają zmiany?

Nowe zasady mają na celu uszczelnienie systemu i wyeliminowanie przypadków nieuprawnionego pobierania świadczenia. Kontrole obejmą zarówno legalność pobytu, jak i spełnianie obowiązku edukacyjnego. Rodziny, które nie spełnią nowych warunków, mogą stracić prawo do świadczenia.

1 lutego 2025 r. rozpoczyna się nowy okres przyznawania 800 plus. Aby nie stracić świadczenia, należy złożyć wniosek do końca kwietnia. Wprowadzone zmiany obejmują bardziej szczegółową kontrolę legalności pobytu i obowiązku szkolnego dzieci, zwłaszcza dla rodzin z Ukrainy. Nowe zasady mają zapewnić, że środki trafią do osób faktycznie uprawnionych.

