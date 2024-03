WinTo! – nowy program lojalnościowy dla graczy LOTTO

Program lojalnościowy WinTo! opiera się w całości na aplikacji mobilnej LOTTO. Zarejestrowani gracze mogą dołączyć do programu jednym kliknięciem, zaś nowe osoby – po przejściu łatwego procesu rejestracji. Punkty za produkty LOTTO zakupione na stronie lotto.pl lub w aplikacji naliczają się automatycznie za każdą transakcję. Gracze mogą również zdobywać dodatkowe punkty za specjalne zadania dostępne w aplikacji, przechodząc na kolejne poziomy zaangażowania i odkrywając nowe nagrody oraz zadania.

Program WinTo! dostępny jest w aplikacji LOTTO dla systemów Android i iOS. Szczegóły dotyczące programu oraz obowiązujący regulamin dostępne są na stronie: www.lotto.pl/winto

Zdobyte punkty można wymienić na nagrody, m.in. vouchery do sieci handlowych, bilety do kina lub na inne wydarzenia, doładowania serwisów streamingowych – lub wykorzystać w formie voucherów na zakłady gier liczbowych (do odbioru w punktach LOTTO) czy zasilenia konta gracza LOTTO online.

– Chcemy zachęcić klientów do głębszego poznawania gier LOTTO i towarzyszących im promocji. Wprowadzamy rozwiązanie, które przyniesie graczom dodatkowe korzyści, a dla firmy będzie kolejnym krokiem łączącym świat retailu ze światem gry online – mówi Maciej Kasprzak, Dyrektor Generalny, Linia Biznesowa Online, Totalizator Sportowy.

Program lojalnościowy to nowość w ofercie Totalizatora Sportowego. Jego wdrożenie nie byłoby możliwe bez rewolucji technologicznej, jaką firma przeszła w ostatnich latach. Od 2017 roku Totalizator Sportowy sukcesywnie zwiększa swoją obecność w kanale online, udostępniając w nim tradycyjne produkty (gry liczbowe i loterie), uruchamiając nowe linie biznesowe (jedyne legalne kasyno internetowe w Polsce i sieć salonów gier na automatach) oraz stale rozwijając rozwiązania mobilne i chmurowe.