Wakacje składkowe dla przedsiębiorców. Tusk przedstawił projekt ustawy

We wtorek rząd analizował projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza on tzw. wakacje składkowe dla przedsiębiorców, które zakładają zwolnienie z opłacania składek przez jeden miesiąc w każdym roku.

Wakacje od ZUS

Na konferencji prasowej premier wyjaśnił, że z rozwiązania będą mogły skorzystać firmy zatrudniające do dziewięciu osób (mikroprzedsiębiorcy) oraz samozatrudnieni.

– Zdecydowaliśmy się przyjąć to rozwiązanie. Mikroprzedsiębiorcy mają prawdo do wypoczynku, tego wypoczynku urlopowego, i nie muszą być za to karani – mówił premier.

– Te osoby będą mogły liczyć na urlop dla przedsiębiorcy – to jest miesiąc w ciągu roku. Wtedy nie trzeba będzie płacić składki ZUS, oprócz składki zdrowotnej, to jest inna kwestia, wiadomo – mówił. Kwota składek ma być pokryta przez państwo.

Wyjaśnił, że wielokrotnie słyszał od samozatrudnionych i prowadzących najmniejsze firmy, że to niesprawiedliwe, że „gdy chcą iść na krótki urlop, w szczególności w przypadku samozatrudnionych, muszą de facto zawiesić swoją działalność nie świadczą żadnej usługi, niczego nie zarabiają, a muszą płacić dotkliwą składkę ZUS-owską”.

Dla kogo wakacje od ZUS?

Premier zapowiedział, że z wakacji od ZUS przedsiębiorcy będą mogli skorzystać jeszcze w tym roku. – Trzeba będzie zdążyć ze złożeniem wniosku do końca listopada – mówił.

Z wakacji składkowych nie będą mogły skorzystać osoby, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Ministerstwo Rozwoju już wcześniej sygnalizowało, że przepisy trzeba napisać w ten sposób, by zapobiec tzw. wypychaniu pracowników na samozatrudnienie.

Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Wsparcie będzie udzielane w trybie pomocy de minimis.

Czekamy na konkrety, ale wcześniej zapowiedziano, że przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z wakacji składkowych, będzie musiał złożyć wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Poza tym przedsiębiorcy będą musieli składać deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiąc, w którym skorzystali z wakacji składkowych.