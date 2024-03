Pracownicy przyjdą po podwyżki, a kadrowy na to: „niemożliwe”. Nieciekawe wnioski z „Barometru rynku pracy”

„Rynek pracy powoli się ożywia – pierwszy kwartał roku zawsze jest spokojniejszy w obszarze rekrutacji niż kolejne. Przyczyną ostrożności mogą być również trudne doświadczenia ostatnich lat i trwająca niepewność co do przyszłości” – ocenili autorzy raportu przygotowanego przez SW Research na zlecenie Gi Group Holding badania „Barometr Rynku Pracy”.

Barometr Rynku Pracy pokazał, że tylko co ósmy (13 proc.) pracodawca deklaruje plany zwiększenia zatrudnienia w ciągu najbliższego kwartału. Utrzymanie dotychczasowej liczby pracowników prognozuje łącznie 78 proc. pracodawców: 58 proc. ma nadzieję na dokonanie tego bez rekrutacji nowych pracowników, a 20 proc. dopuszcza konieczność zatrudnienia nowych osób. Zmniejszenie liczebności zespołów planuje natomiast 5 proc. przedsiębiorców.

Co z wynagrodzeniami?

60 proc. firm zadeklarowało, że w minionym roku utrzymało wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie, a prawie co trzecia organizacja (29 proc.) zdecydowała się na podwyżki.



„Również analogicznie do 2023, dwie na trzy firmy (59 proc.) nie mają planów podniesienia poziomu wynagrodzeń w najbliższym kwartale, a ich wzrost planuje co czwarte przedsiębiorstwo” – dodali, zaznaczając, że o 10 p.p. wzrósł odsetek firm, które wciąż nie mają sprecyzowanych planów w tym zakresie.



W raporcie wskazano też, że na podniesienie pensji coraz rzadziej wpływa utrzymująca się inflacja – na ten czynnik wskazuje 34,6 proc. przedsiębiorstw wobec aż 62 proc. w analogicznym okresie w ubiegłym roku.

Z punktu widzenia pracowników niepokojący jest spadek liczby przedsiębiorstw, które podwyżkami planują docenić pracowników (23,6 proc.). SW Research na zlecenie Gi Group Holding zapytało pracodawców również o to, czy w związku z dwiema podwyżkami płacy minimalnej w tym roku planują zmiany wynagrodzeń pracowników, którzy obecnie otrzymują płacę wyższą niż pensja minimalna.



„35 proc. badanych firm planuje ogólne podwyżki, aby utrzymać równowagę płacową, 24 proc. przewiduje wzrost dla niektórych pracowników, po analizie ich ról i poziomu wynagrodzeń, 6,5 proc. rozważa natomiast dodatkowe świadczenia pozapłacowe, by poprawić satysfakcję zatrudnionych” – poinformowali autorzy raportu.

