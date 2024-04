Orlen rekrutuje na płatne staże. Dla chętnych są miejsca w całej Polsce

„Jeżeli jesteś studentem ostatnich lat lub absolwentem studiów wyższych, bądź chcesz zmienić swoją dotychczasową ścieżkę zawodową – spróbuj swoich sił we flagowym programie stażowym Kierunek Orlen” – zachęca Orlen w specjalnym komunikacie.

„Kierunek Orlen”. Koncern rekrutuje na płatne staże

W dwunastu spółkach Grupy Orlen na kandydatów czeka 70 miejsc w ośmiu miastach w całej Polsce, z czego aż 31 w głównym zakładzie produkcyjnym Orlenu w Płocku.

Dokumenty rekrutacyjne można składać do 21 kwietnia. Staże rozpoczną się 1 lipca i potrwają do 31 grudnia 2024 roku. Półroczny program stażowy jest realizowany w języku polskim.

Wszystkie niezbędne informacje na temat zasad i warunków odbywania staży można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Orlenu.

„Programy stażowe i praktyki to możliwość sprawdzenia się pod okiem ekspertów. Dzięki takiej formie podjęcia pracy masz możliwość zetknięcia się z innowacyjnym przemysłem, który swoim zasięgiem obejmuje zarówno branżę inżynieryjną, m.in. energetyczną, chemiczną, petrochemiczną, jak i biznesową. Oznacza to, że masz dostęp do specjalistycznej wiedzy, zaawansowanych technologii oraz pracy przy innowacyjnych projektach – często niedostępnych nigdzie indziej” – zachęca Orlen.

Nowy prezes Orlenu

Rada nadzorcza Orlenu wybrała w środę wieczorem nowego prezesa. Został nim Ireneusz Fąfara, który w latach 2010-2018 był prezesem litewskiej spółki Orlenu, a w latach 2007-2009 prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego. Wcześniej był wieloletnim członkiem zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ostatnich latach zarządzał spółkami biotechnologicznymi 4Cell Therapies i Helixbiopharma. Nowy szef Orlenu jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie o specjalności Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej.

