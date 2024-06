Pepsi pogodziła się z Biedronką – ku zadowoleniu klientów

Biedronka oraz producent napojów Pepsi, Mirinda i popularnych chipsów Lay’s nie byli w stanie porozumieć się co do warunków współpracy, więc marki te na dwa lata zniknęły z półek dyskontu. Wszystko wskazuje na to, że spór udało się zażegnać, bo produkty wróciły do sklepów.

Ponad dwa lata temu z półek sieci Biedronka zniknęły produkty PepsiCo – napoje i chipsy Lay's, Doritos oraz Cheetos. Powodem był spór o warunki finansowe współpracy. Po wielu miesiącach najwyraźniej udało się wypracować porozumienie, bo marki te wracają do największej sieci dyskontowej. Biedronka i PepsiCo zadowolone z porozumienia – Bardzo cieszymy się z pozytywnego zakończenia negocjacji handlowych pomiędzy PepsiCo a Jeronimo Martins. Ich efektem jest powrót od czerwca b.r. na półki dyskontów Biedronki produktów PepsiCo napojów: Pepsi, Mirinda, 7Up oraz Lipton Ice Tea oraz przekąsek: Lay's Doritos oraz Cheetos, za którymi tęskniło wiele osób – przyznała Dagmara Piasecka Ramos, dyrektorka generalna oraz prezes PepsiCo Polska, której słowa przytacza serwis DlaHandlu.pl. Piotr Konopko, dyrektor handlowy w sieci Biedronka, zapewnił z kolei w komentarzu dla serwisu Portal Spożywczy, że „absolutnym priorytetem" reprezentowanej przez niego firmy jest „zaoferowanie klientom szerokiej oferty produktów w najlepszych na polskim rynku cenach i tak należy traktować powrót tych produktów na półki sklepów sieci Biedronka".

