Truskawki z Lidla i Biedronki. Sprawdzili, gdzie więcej pestycydów

Sezon truskawkowy w pełni. Często piszemy o cenach tych owoców. Tym razem jednak odpowiemy czytelnikom nie na pytanie „gdzie taniej?", a „gdzie bezpieczniej?". Fundacja Pro-Test udała się do Lidla i Biedronki, by sprawdzić, w którym z dwóch najpopularniejszych dyskontów sprzedawane są zdrowsze truskawki.

Gdzie zdrowsze truskawki? Biedronka przegrywa z Lidlem

Zakupione w dyskontach owoce przewieziono do laboratorium, gdzie badacze sprawdzili, czy zawierają one któreś z ponad 540 pestycydów. Okazało się, że wszystkie truskawki były zanieczyszczone kilkoma toksycznymi substancjami stosowanymi w procesie ich produkcji. Więcej różnych szkodliwych związków wykryto w truskawkach z Biedronki. Było ich aż siedem. Z kolei w truskawkach z Lidla znajdowały się trzy pestycydy.

– Najwięcej, bo aż siedem różnych szkodliwych związków, zawierały truskawki, które kupiliśmy w Biedronce. Były to owoce odmiany alba, oferowane w kilogramowych łubiankach pod biedronkową marką Warzywniak. Zapłaciliśmy za nie 16,99 zł/kg – informuje fundacja.

W truskawkach tych wykryto następujące związki chemiczne: azoksystrobinę, cyprodynil, difenokonazol, fludioksonil, kaptan, spirotetramat i trifloksystrobinę.

Zakupione owoce w jednej z warszawskich placówek Lidla to truskawki odmiany Lady Emma firmowane marką Ryneczek Lidla. Półkilogramowe opakowanie kosztowało 23,98 zł/kg. Fundacja informuje, że truskawki z Lidla zawierały pozostałości: cyprodynilu, fludioksonilu i fosetylu.

Unijnych norm nie przekroczono, ale...

Organizacja zaznacza, że wykryte ilości pestycydów w badanych truskawkach zarówno z Biedronki, jak i Lidla nie przekraczały dopuszczalnych unijnych norm. Niemniej jednak duża liczba różnych związków, szczególnie w truskawkach z Biedronki, budzi niepokój. Nawet jeżeli pojedynczo mieszczą się one w granicach normy, to należy postawić pytanie, czy faktycznie nie mają one wpływu na nasze zdrowie, jeśli występują po kilka w jednych truskawkach. Wówczas łączna zawartość tych szkodliwych substancji staje się wielokrotnie wyższa. Ponadto – jak zauważa fundacja – w ciągu dnia zjadamy nie tylko truskawki, a a wielu innych składnikach naszej codziennej diety również znajdują się pozostałości pestycydów. Sumy spożywanych każdego dnia toksycznych związków nie sposób kontrolować, podobnie jak nie sposób przewidzieć, w jaki sposób długofalowo będą oddziaływać na nasze zdrowie.

Czytaj też:

Załamanie cen pomidorów. „Taka cena to jest w lipcu"Czytaj też:

Biedronka rozdaje herbatę za darmo. Spiesz się, by skorzystać z oferty