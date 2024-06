Dlaczego musimy przejść na recykling butelek? Chodzi nie tylko o planetę, ale też zdrowie ludzi

1 stycznia 2025 roku we wszystkich dużych sklepach w Polsce pojawią się recyklomaty na zużyte opakowania po napojach. To element nowych przepisów, które mają na celu zwiększenie efektywności recyklingu i ochrony środowiska.

Biedronka i Lidl w niektórych swoich placówkach już rozpoczęły testowanie tzw. „butelkomatów", przygotowując się powoli do tych regulacji. Urządzenia mają zachęcić konsumentów do oddawania zużytych butelek i puszek, ponieważ za każdą z nich będą mogli otrzymać zwrot kaucji w wysokości 50 groszy.

Nowe przepisy obejmą: jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów (np. opakowania na wodę, mleko itp.), szklane butelki wielorazowego użytku o pojemności do 1,5 litra, a także metalowe puszki o pojemności do 1 litra.

Kaucja będzie doliczana do ceny napoju i zwracana przy oddawaniu opakowania w sklepach, które będą zobowiązane do odbioru pustych butelek i puszek oraz zwrotu kaucji bez konieczności okazywania paragonu.

System kaucyjny będzie obowiązkowy dla sklepów o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych. Mniejsze placówki będą mogły dobrowolnie przystąpić do systemu, jednak wszystkie punkty sprzedaży, bez względu na wielkość, będą musiały pobierać kaucję za opakowania objęte przepisami. Takie rozwiązanie ma przyczynić się właśnie do zwiększenia poziomu recyklingu, a co za tym idzie – redukcji odpadów w środowisku oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Sprawa życia i śmierci

Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi to ogólnoświatowy kryzys, porównywalny z globalnym ociepleniem – wynika z raportu Environmental Investigation Agency. Organizacja już w 2022 roku apelowała do ONZ o wiążący traktat w sprawie ograniczenia produkcji plastiku i odpadów, który został poparty przez ponad 100 krajów. Chiny, jako największy producent plastiku, oczywiście konsekwentnie milczą na ten temat.