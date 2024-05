Biedronka i Lidl skupują plastikowe butelki. Ile można zarobić?

Recykling butelek w Lidlu

W rozmowie z Zieloną Interią, Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska wyjaśniła, że celem stopniowego wprowadzenia tych maszyn do kolejnych sklepów na terenie Polski jest przetestowanie systemu kaucyjnego. Klienci mogą zwrócić do tych maszyn plastikowe butelki i w zamian otrzymują kupon rabatowy, który można wykorzystać przy kolejnych zakupach.

– Celem testu jest poznanie systemu kaucyjnego od strony operacyjnej. Przede wszystkim zależy nam na sprawdzeniu obsługi maszyn, zapotrzebowania na miejsce w sklepie, logistyki odbioru odpadów, rozwiązań IT, a także czasu i zakresu przebudowy sklepów czy serwisu recyklomatów – powiedziała Aleksandra Robaszkiewicz.

Ile można zarobić za zwrot butelek?

W zamian za każdą oddaną butelkę w takim „butelkomacie” klient możne liczyć na 5 groszy rabatu, które zostaną odliczone od jego rachunku za zakupy. Jak łatwo policzyć, by otrzymać upust w wysokości 5 zł, trzeba by umieścić w takim automacie dokładnie 100 butelek. W przyszłości ta stawka ma zostać podwyższona, a póki co program wprowadzania „butelkomatów” do sklepów popularnych sieci ma charakter pilotażowy.

Innowacyjne „butelkomaty” wpisują się w europejskie dążenia do promowania ekologii i zachęcania klientów do recyklingu. To także pierwsze przygotowania do nowych przepisów w tym zakresie, które wejdą w życie 1 stycznia 2025 roku i wprowadzą do sklepów w Polsce system kaucyjny znany z innych krajów UE.

