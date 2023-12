Vouchery dla klientów za butelki po napojach. Biedronka stawia nowe maszyny do recyklingu

1 stycznia 2025 roku w życie wejdą nowe przepisy dotyczące recyklingu opakowań po napojach, w myśl których wszystkie duże sklepy o powierzchni co najmniej 200 mkw. będą miały obowiązek prowadzenia zbiórek plastikowych butelek o pojemności do 5 litrów, szklanych butelek o pojemności do 3 l oraz metalowych puszek o pojemności do 1,5 l.

Biedronka już teraz zaczęła przygotowywać się do nadchodzących zmian w prawie, a pierwsze tego efekty są już nawet gdzieniegdzie widoczne. Testowe maszyny do butelek zaczęły bowiem pojawiać się już w niektórych miejscach kraju.

Biedronka stawia przed sklepami maszyny do recyklingu butelek

Pierwszy recyklomat Biedronki, służący do oddawania pustych butelek z plastiku i szkła, oraz puszek, stanął przy sklepie w miejscowości Skórzewo na ul. Poznańskiej. Jest on ustawiony bezpośrednio przed samym marketem.

Kolejna maszyna do butelek stanęła z koeli bezpośrednio w środku wnętrza innego sklepu, znajdującego się na warszawskim Wilanowie. Co prawda póki co pozostawał on nieczynny, ale to ma się już wkrótce zmienić.

Recyklomat Biedronki w zamian za puste opakowania drukuje dla klientów specjalne vouchery, które następnie mogą oni wykorzystać podczas robienia zakupów.

Nie tylko Biedronka, ale również Lidl

Portugalska sieć polskich sklepów Biedronka prowadzi obecnie rozmowy z różnymi potencjalnymi dostawcami recyklomatów i przeprowadza stosowne testy, na bazie których zostanie wybrany konkretny dostawca nowego rodzaju maszyn. Podobne działania prowadzić ma obecnie również niemiecki Lidl.

Czytaj też:

Masło w Biedronce za 2,75 zł. Ostatnia taka promocja przed świętamiCzytaj też:

Pożar marketu znanej sieci. Nad dachem eksplodowały fajerwerki