Tworzymy nową jakość życia

Archicom to blisko 40 lat historii, której początek stanowiło założenie jednej z pierwszych prywatnych spółek architektonicznych w PRL. Zakres działalności firmy jest szeroki: od projektów domów jednorodzinnych, przez kompleksy biurowe, po całe osiedla. W każdym z projektów wdrażane jest innowacyjne podejście do przestrzeni i twórczej roli miasta

To, co od początku przyświecało firmie Archicom i co jest także ważne dla Grupy Echo Archicom to fakt, że w centrum uwagi zawsze był i jest klient, dlatego nasze podejście do projektowania ma na celu tworzenie nowej jakości życia. Nie bez powodu firma Echo Investment, realizująca projekty „destination” kupiła Archicom, który budował osiedla społeczne. Można powiedzieć, że „DNA myślenia” po obu stronach było w tym zakresie zbieżne. W rezultacie powstała Grupa, będąca największym deweloperem mieszkaniowym w Polsce.

Dzisiaj idziemy dalej i rozwijamy nasz zamysł z jeszcze większym rozmachem i na większą skalę. Nasza działalność nie ogranicza się tylko do Wrocławia, gdzie zaczynał i działał Archicom, ale prowadzimy inwestycje także w takich miastach jak Kraków, Poznań, Warszawa i Łódź. Realizujemy duże projekty miastotwórcze skupione na kliencie, a rozwiązania, które stosujemy, mają mu przede wszystkim ułatwiać życie.

Na czym polega innowacyjne podejście do przestrzeni i roli miasta?

Nasze spojrzenie na inwestycję nie ogranicza się jedynie do budynku. Już na etapie wyboru działki patrzymy, jak to miejsce wpisuje się w obecną tkankę, jak poprzez projekt, który wniesiemy, możemy ją uzupełnić, usprawnić, nadać jej nowego tchnienia z poszanowaniem dla historii i tego, co znajduje się w sąsiedztwie.

Rozpoczynając realizację inwestycji, staramy się patrzeć w przyszłość. Jest to istotne, ponieważ od momentu zakupu ziemi do oddania kluczy mija kilka lat, zwykle od 5 do 7 lat. Ponieważ ostatnie lata nauczyły nas, że rynek bywa bardzo kapryśny, tworzymy nasze projekty w taki sposób, aby były one odporne na zmiany. W tym celu staramy się czerpać zarówno z historii, jak i naszych doświadczeń. Obserwujemy inne branże oraz zachowania klientów – zmiany w ich podejściu do pracy, do życia i spędzania wolnego czasu.

Jednym z elementów takiego spojrzenia jest podejściedo elektromobilności oraz bezpieczeństwa energetycznego. Wprawdzie obecne przepisy nie są dopasowane do panujących w tym zakresie trendów, ale musimy przewidzieć, że za kilka lat pewne rozwiązania staną się standardem, co będzie wynikać chociaż z regulacji narzucanych przez Unię Europejską. Staramy się myśleć przyszłościowo, zastanawiając się, co to oznacza dla nas.

Wpisujemy się w koncepcję zielonych miast i trend zwany biofilią. Trudno w naszym klimacie stworzyć budynek, który, jak siedziba Amazona w Seattle, będzie pokryty 40 tysiącami roślin lub, jak Bosco Verticale w Mediolanie, porośnięty 900 drzewami. Jednak w miarę naszych możliwości staramy się na każdym kroku dbać o otoczenie i zieleń, a tym samym poprawiać komfort życia.

Jeżeli jesteśmy w stanie zrealizować ciekawy projekt wplatający zieleń w kubaturę budynków, dostosowany do naszych uwarunkowań klimatycznych i gospodarczych, to to robimy i jest to jeden z naszych kierunków działania. Stawiamy na rozwiązania, które mają służyć klientowi w jego codziennym życiu, a nie być tylko punktem „odhaczonym” w tabelce do spełnienia jakiegoś kryterium.

Jakie mogą to być rozwiązania?

Realizowana przez nas inwestycja Towarowa22, zlokalizowana na terenie dawnej drukarni na Woli, jako jedna z nielicznych w Warszawie, powstaje wokół parku, na który patrzymy z różnych perspektyw, nazywając go „wielopoziomowym”. Park znajdujący się przed Domem Słowa Polskiego będzie w 100% zrealizowany na gruncie rodzimym. Drugi park okalający Dom Słowa Polskiego chcemy wkomponować w dawne elementy konstrukcji hal drukarskich, które są częścią historii tego miejsca. Chcemy nadać tym przestrzeniom mu nowe życie.

Zieleń pojawi się tu w formach pionowych, w postaci ogrodów zimowych, czy na tarasach dachów. Chcemy, żeby ta inwestycja była skąpana w zieleni. Łączymy w ten sposób dając komfort życia w centrum miasta i obcowanie z naturą charakterystyczne dla terenów podmiejskich.

Wiele osób, szukając kontaktu z naturą, wyprowadziło się w ostatnich latach za miasto, ale Teraz często szukają możliwości powrotu, gdyż życie poza aglomeracją miejską nie spełnia ich wszystkich potrzeb, na przykład związanych z pracą, edukacją, kulturą czy życiem towarzyskim. Trudno, trzymając się koncepcji miasta 15-minutowego, zapewnić wszystko, co jest potrzebne do codziennego funkcjonowania, na obrzeżach. Dlatego chcemy wchodzić w struktury wielkomiejskie, rewitalizować ich tkankę i ożywiać tereny poprzemysłowe, oddając je ludziom.

W Archicom, realizując nasze projekty, od samego początku stawiamy na tworzenie miejskich przestrzeni, w których ludzie mogą spędzać przyjemnie czas w otoczeniu zieleni. Jest nam łatwiej, bo realizujemy duże miastotwórcze projekty, jednakże sama skala to nie wszystko. Liczy się pomysł, determinacja i na końcu wdrożenie. Widać to w naszej zrealizowanej już inwestycji – Browary Warszawskie. Stanowią one przestrzeń wypełnioną przez place miejskie, biurowce, restauracje, budynki mieszkalne i tereny zielone. Dzięki dobremu zaprojektowaniu miejsce to żyje przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, bo każdy znajduje tam przestrzeń dla siebie. Od rana widać ludzi w kafejkach na śniadaniach czy w ciągu dnia na lunchach biznesowych. Odpoczynkowi i spotkaniom towarzyskim sprzyjają zielone przestrzenie między budynkami. Taka formuła przyciąga do nas najlepsze firmy, które razem z nami chcą tworzyć przyjazną miejską przestrzeń., tkankę miejską. co na końcu Przynosi to wymierne korzyści dla każdej ze stron.

Kolejnym projektem z podobnym podejściem do projektowania i przestrzeni jest kompleks Towarowa22, gdzie budowa pierwszego etapu Apartamentów M7 (przy ulicy Miedzianej 7) obejmie też kolejne budynki apartamentowe, budynki biurowe (Office House oraz The Form) oraz przestrzeń handlowo-rozrywkową. Budowa I etapu rozpoczęła się w maju 2024, a zakończenie planowane jest na wrzesień 2026.

Projekt Towarowa 22 jest realizowany przez trzy firmy. Za część komercyjną odpowiada Echo Investment i AFI Europe, a Archicom w ramach Grupy Echo odpowiada za wszystkie projekty mieszkaniowe. ale Inwestycję tę traktujemy jak całość, chcemy dzięki niej stworzyć kawałek miasta, a jej efektem ma być jak najwyższa jakość życia.

Inwestycja M7 powstaje w ramach Archicom Collection. Skąd pomysł na stworzenie nowej marki premium?

Chcieliśmy wyróżnić projekty, które powstają z myślą o najbardziej wymagających klientach, w topowych lokalizacjach. Klient, przychodząc do nas, będzie mógł traktować zakupioną nieruchomość jak kolekcję czegoś unikalnego, limitowanego – stąd nazwa. Chcieliśmy pokazać, że w ramach marki Archicom posiadamy produkt luksusowy, który wyróżnia się najwyższą jakością i dbałością o detale.

Już na etapie projektowania bierzemy pod uwagę, kto jest naszym klientem i co jest jest dla niego ważne. Przy tego typu projektach bardzo ważna jest jakość i wykonanie oraz poziom świadczonych usług. Przy rozpoczynaniu realizacji M7 długo zastanawialiśmy się, jakie udogodnienia powinny być dostępne dla mieszkańców. Planując je, wzięliśmy pod uwagę obecne przyzwyczajenia klientów, to, jak żyją, czego oczekują na co dzień.

Jakie są aktualne trendy na rynku nieruchomości premium? Minęły już czasy, gdy luksus kojarzył się wyłącznie z przepychem...

W polskich realiach wiele lat temu luksus kojarzył się z dwoma elementami – z dużą ilością kamienia i ze złotem. Obecnie emanowanie bogactwem detali i obnoszenie się z marką należą do rzadkości. Ten, kto zna swoją wartość, woli ciszę i życie z dala od pustego blichtru. Dlatego ważna jest zarówno wysoka jakość materiałów, jak i lokalizacja, sąsiedztwo i historia danego miejsca. Połączenie wszystkich aspektów tworzy spójny obraz, który jest od samego początku wyrazisty dla klienta.

Obserwujemy też, że dzięki odpowiedniemu doborowi kolorów, faktur, materiałów można wykreować wnętrze, które jest gustowne, a równocześnie pozostawia klientowi przestrzeń na wprowadzenie własnego stylu. W tym celu przy Miedzianej postawiliśmy na wiele materiałów związanych z klimatem ziemi. Pojawią się drewno i neutralna kolorystyka, elementy kamienne, ale wytworzone z surowców będących na miejscu i przetworzonych – do dzisiejszych potrzeb. Elewację charakteryzuje dużo przeszkleń, co pozwala na grę świateł w przestrzeniach wspólnych i apartamentach.

Często produkt premium różni się od ekonomicznego tym, że za funkcjonalnością stoi wysoka jakość materiału i trwałość. Bardzo ważnym aspektem jest także poszanowanie dla ekologii, dla zdrowego życia i uzasadniona konsumpcja. Bierzemy to pod uwagę, projektując przestrzenie wspólne, na przykład tworząc recepcję, wykorzystujemy elementy bazaltowe, które służyły na tym miejscu, przetapiamy je, nadając im nową funkcję.

Jakie proekologiczne rozwiązania będą stosowane w M7?

W ramach wspomnianego już odzyskania materiału, chcemy całe kruszywo, które było stosowane, przemielić i wykorzystać, na przykład do tworzenia ścieżek, chcemy wprowadzić też takie rozwiązania jak fotowoltaika, która pozwoli zasilać energią przestrzenie wspólne. Pracujemy nad rozwiązaniami dotyczącymi retencji wody, nad zarządzaniem zielenią i doborem odpowiednich gatunków roślin, który będzie sprzyjał ekosystemowi. Powstaną tam loggie oraz oranżeria, która sprawi, że cały rok będzie można obcować z zielenią.

Na świecie wzrasta popyt na usługi premium. Czy obserwujemy to także w naszym kraju?

Popyt na usługi premium w zakresie mieszkalnictwa w Polsce jest ogromny i widzimy bardzo duże zainteresowanie takimi inwestycjami wśród klientów. Produkty premium muszą spełniać wiele kryteriów, nie tylko w zakresie lokalizacji i sąsiedztwa czy jakości wytworzenia, ale również pomysłu jaki przyświeca danemu projektowi. Największym wyzwaniem zarówno dla deweloperów jak i klientów jest brak działek, które wpisywałyby się w kryteria jakimi rządzi się produkt premium i pozwalałyby na realizację takich inwestycji.

Czy planowane są kolejne inwestycje w ramach marki Archicom Collection?

Dzisiaj osiągnęliśmy już pewną dojrzałość organizacyjną, mamy zabezpieczone grunty, posiadamy wiedzę i doświadczenie, co sprawia, że podchodzimy odpowiedzialnie do takich inwestycji. Klienci segmentu premium są bardziej wymagający, ale praca z nimi sprawia przyjemność. Podchodzimy do wielu spraw partnersko i wypracowujemy rozwiązania dogodne dla wszystkich. Takie podejście mieliśmy od samego początku, projektując przestrzenie wspólne, planując udogodnienia dla klientów, czy szukając rozwiązań zwiększających komfort zamieszkiwania. Jednym z nich jest ograniczanie w zakresie najmu krótkoterminowego w apartamentach przy Miedzianej, które zostało bardzo pozytywnie przyjęte.

W ramach inwestycji Towarowa 22 realizowane będą jeszcze dwa etapy, z których każdy będzie miał swoją własną identyfikację i zróżnicowane podejście do klientów i ich potrzeb. We Wrocławiu właśnie rozpoczynamy nową inwestycję – Apartamenty 7D przy ul. Powstańców Śląskich. W tym roku planowane są jeszcze realizacje dwóch nowych pomysłów, których szczegółów na razie nie ujawniamy. Dodatkowo prowadzimy w tej chwili jeszcze dwa duże projekty mixed-use, jeden w Łodzi – Fuzja i drugi w Krakowie – Wita.

Wchodząc do biura sprzedaży Echo Investment w Willi Fabrykanta w Browarach Warszawskich, możemy na parterze obejrzeć wystawę fotografii Helmuta Newtona, a na piętrze wystawę dzieł uznanych polskich twórców. Czy deweloper może być mecenasem sztuki i co to daje miastu i jego mieszkańcom? Czy jest to nowy trend?

Na pewno nie jest to jeszcze trendem w Polsce, ale na świecie mamy już przykłady obiektów, które stanowią połączenie budynku mieszkalnego lub biurowego z galerią sztuki.

Wierzymy, że sztuka jest przestrzenią, która łączy wszystkich, natomiast w segmencie premium, który narzuca wysokie standardy, także sztuce, mamy do czynienia z klientami, dla których jest ona czymś naturalnym, ponieważ albo już są jej kolekcjonerami, albo wchodzą w ten etap. Dlatego tak urządziliśmy biuro sprzedaży, aby klienci czuli się u nas jak u siebie, planujemy też kolejne ekspozycje.

Projektując biuro sprzedaży, chcieliśmy przenieść naszych klientów w przyszłość. Dać im namiastkę życia w apartamentowcu, który dla nich tworzymy. Dlatego znajdą tu strefę odpoczynku, strefę kinową czy symulator Lamborghini.

Koncepcja połączenia sztuki z budynkiem mieszkalnym ma też swój szerszy cel. Chcemy, aby rewitalizowany Dom Słowa Polskiego stał się w przyszłości miejscem organizacji różnych eventów, koncertów, wydarzeń kulturalnych, które ściągną znane i popularne gwiazdy. Stworzy to z pewnością ciekawą społeczność wokół inwestycji, podniesie prestiż mieszkańców i przyciągnie zainteresowanie mediów. Liczymy, że w ten sposób powstanie nowe, kulturalne centrum miasta.

Jaki będzie dalszy rozwój firmy Archicom?

Naszym celem jest obecność w największych miastach Polski. Chcielibyśmy inwestować w Trójmieście i w Aglomeracji Śląskiej. Pragniemy być firmą, która poza zakupem nieruchomości oferuje kompleksowe usługi deweloperskie, od finansowania po usługi wykończeniowe czy ubezpieczeniowe. Dążymy do tego, aby w tym roku osiągnąć cel 3 tysięcy sprzedanych sztuk mieszkań, a w przyszłości sprzedawać powyżej 4 tysięcy rocznie. Z perspektywy produktu chcemy tworzyć wyjątkowe miejsca do życia w świetnie skomunikowanych lokalizacjach.

W trakcie realizacji naszych projektów ciągle szukamy różnych partnerstw, dzięki którym możemy tworzyć nasze inwestycje lepszymi. Testujemy i uruchamiamy różnorodne inicjatywy, takie jak PlayFair, łączące biznes z wartościami ludzkimi (w jej ramach działa między innymi Ubraniomat). Jedna z nich została zainicjowana na terenie Olimpia Port, osiedla z własnym portem na obrzeżach Wrocławia. Staramy się być częścią miasta, żyć dobrze z sąsiedztwem i je uzupełniać. W Łodzi, gdzie realizujemy inwestycję, na wolnej przestrzeni urządziliśmy boisko do koszykówki, organizujemy kursy nauki jazdy dla dzieci. Wszędzie tam, gdzie widzimy możliwości, staramy się wychodzić z pożyteczną inicjatywą, organizować eventy, wydarzenia kulturalne czy warsztaty budujące lokalność.

W Warszawie obecnie realizujemy projekt Modern Mokotów. Część miasta naprzeciw Galerii Mokotów, która była zagłębiem biurowym i handlowym, teraz będzie miała komponent mieszkaniowy. Gdy powstanie tam ponad tysiąc mieszkań, pojawią się obiekty gastronomiczne i kulturalne. Miejsce to zacznie żyć, na czym wszyscy skorzystają. Dodatkowo w ramach tego projektu realizujemy szkołę podstawową i parki linearne, co pokazuje, że jako deweloper w istotny sposób przyczyniamy się do budowania miast i tego, jak wygląda sąsiedztwo i właściwa korelacja.

Każdy z przywołanych przez mnie projektów Archicom pokazuje, jak wygląda nasza praca. Niezależnie od segmentu, w którym budujemy, tworzymy nowe miejsca do życia i pracy.