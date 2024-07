Właściciel TVN-u zwalnia tysiąc osób. „To wymaga odwagi”

Warner Bros. Discovery, właściciel telewizji TVN, platformy Max oraz studia filmowego Warner Bros., ogłosił kolejną falę zwolnień wśród swoich pracowników. Blisko 1000 osób zostanie pozbawionych pracy, a zmiany dotkną również platformy VOD.

Kierownictwo Warner Bros. Discovery nie jest zbyt popularne w Hollywood, a decyzja o masowych zwolnieniach raczej tego nie poprawi. Wkrótce po ujawnieniu wysokich zarobków prezesa Davida Zaslava za 2023 rok, które były wyższe niż rok wcześniej, firma zdecydowała się na zwolnienia blisko tysiąca pracowników. Jak donosi portal Deadline, najwięcej zwolnień dotknie dział finansów.

Zwolnienia grupowe w Warner Bros. Discovery

To nie pierwsza fala zwolnień w Warner Bros. Discovery. Rok wcześniej również doszło do redukcji etatów, a wielu pracowników straciło pracę w trakcie przygotowań do fuzji, którą sfinalizowano w 2022 roku. Pierwsi pracownicy zostali poinformowani o zwolnieniach 16 lipca, a kolejni będą rozmawiać z przełożonymi w najbliższych dniach.

Zwolnienia dotkną przede wszystkim pracowników z działów produkcji, spraw biznesowych oraz finansów. Portal Variety podaje, że z zespołu platformy Max pracę straciło mniej niż 10 osób. Kilka dni wcześniej CNN, również należący do Warner Bros. Discovery, zlikwidował 100 etatów.

Pod koniec ubiegłego roku prezes Warner Bros. Discovery, David Zaslav, podczas konferencji organizowanej przez "New York Timesa", wspomniał, że wcześniejsza fala zwolnień wymagała "odwagi". Zaslav stwierdził, że firma musiała zostać zrestrukturyzowana pod kątem przyszłości i nie mogło być "świętych krów". Wspominał również o trudnych decyzjach, które były konieczne, aby przygotować firmę na przyszłe wyzwania.

Trudny rok w branży rozrywkowej

Cała branża rozrywkowa przeżywa obecnie trudny okres. W ciągu ostatnich siedmiu miesięcy zwolnienia dotknęły takich gigantów jak Amazon, Netflix, YouTube, Roku, NBCUniversal, Blumhouse czy Lionsgate. Paramount Global również planuje znaczącą redukcję etatów przed fuzją ze Skydance Media.

