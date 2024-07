Duży spadek na rynku miedzi i innych metali. Tak źle nie było od dwóch lat

Ostatnie notowania miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) wskazują na spadek cen do 9355 dolarów za tonę dla dostaw wrześniowych, co jest najniższym poziomem od kwietnia 2024 roku. Przyczyną tego spadku są przede wszystkim obawy dotyczące tempa wzrostu gospodarczego w Chinach.

W tym tygodniu w Pekinie odbyło się Trzecie Plenum Komunistycznej Partii Chin, podczas którego omawiano między innymi problemy na rynku nieruchomości. Pomimo oczekiwań analityków i biznesu międzynarodowego, że chińscy przywódcy ogłoszą program wsparcia gospodarki, nie zaprezentowano żadnych konkretnych działań ani dat ich wprowadzenia.

Spadek na rynku metali

Chiny zmagają się obecnie z wyraźnym spowolnieniem gospodarczym i słabymi wynikami handlowymi. Eksport chiński w czerwcu nadal spadał, co dodatkowo wpływa na nastroje rynkowe. W wyniku braku konkretnych działań ze strony chińskich władz, rynki metali nieżelaznych odnotowały dalsze spadki.

Cena miedzi na LME w piątek wynosiła około 9350 dolarów za tonę, co jest najniższym poziomem od 8 kwietnia tego roku, kiedy to cena wynosiła 9306 dolarów za tonę. Prognozy wskazują, że tygodniowy spadek cen miedzi może wynieść 5,5 proc. co przypomina sytuację z sierpnia 2022 roku. Niektórzy eksperci przewidują, że pod koniec czwartego kwartału notowania miedzi mogą wynosić od 9000 do 9100 dolarów za tonę.

Rynki globalne odnotowują również spadki cen innych metali nieżelaznych. Aluminium w dostawach dwumiesięcznych spadło do 2375 dolarów za tonę, co odpowiada poziomowi z kwietnia tego roku. Cena niklu spadła do pięciomiesięcznego minimum, wynoszącego 16,3 tys. dolarów za tonę, głównie z powodu zwiększonej produkcji w Indonezji.

Wpływ na KGHM Polska Miedź

Niższe ceny miedzi na światowych rynkach oznaczają mniejsze przychody i zyski dla KGHM Polska Miedź, której głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa z udziałem wynoszącym 31,80 proc.. Spółka jest notowana na giełdzie od lipca 1997 roku i jej akcje wchodzą w skład indeksu WIG20.

Zmiany na rynku metali nieżelaznych stanowią wyzwanie dla globalnej gospodarki i firm z tego sektora. Biorąc pod uwagę obecne tendencje, można spodziewać się dalszych wahań cen i ich wpływu na sytuację finansową przedsiębiorstw oraz rynki finansowe.

