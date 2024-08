Niemcy są na skraju gospodarczego kryzysu. Głęboka stagnacja zamiast rozwoju

Niemcy od lat uchodzą za wzór stabilności i przewidywalności w Europie. Jednak ostatnie dane gospodarcze pokazują, że ta przewidywalność przynosi raczej rozczarowania niż sukcesy. Zamiast stałego rozwoju, niemiecka gospodarka przeplata okresy wzrostów i spadków, co prowadzi do stagnacji.

Kryzys w niemieckiej gospodarce

Zgodnie z najnowszym raportem Federalnego Urzędu Statystycznego, produkt krajowy brutto Niemiec zmniejszył się o 0,1 proc. w drugim kwartale 2024 roku w porównaniu do pierwszego kwartału, uwzględniając sezonowe oraz kalendarzowe różnice. Dane te potwierdzają wcześniejsze szacunki z końca lipca, które sugerowały taki właśnie wynik. Eksperci oczekiwali niewielkiego wzrostu, lecz rzeczywistość okazała się inna.

Prezes Federalnego Urzędu Statystycznego, Ruth Brand, skomentowała, stwierdzając, że po niewielkim ożywieniu w pierwszym kwartale, niemiecka gospodarka ponownie zwolniła na wiosnę.

Raz wzrost, raz spadek PKB

W poprzednich kwartałach niemiecka gospodarka oscylowała między wzrostami a spadkami. W pierwszym kwartale 2024 roku PKB wzrosło o 0,2 proc., podczas gdy w czwartym kwartale 2023 roku zanotowano spadek o 0,4 proc.

Podobne wahania miały miejsce w trzecim kwartale ubiegłego roku, gdzie odnotowano wzrost o 0,2 proc., po którym nastąpił spadek o 0,2 proc. w kwartale drugim. Takie wyniki wskazują na stagnację gospodarczą, która objawia się brakiem zdecydowanego kierunku wzrostu lub spadku.

Przyczyny kryzysu

Analizując przyczyny tego spadku, można wskazać trzy główne czynniki. Mimo wzrostu wynagrodzeń, realna konsumpcja prywatna obniżyła się o 0,2 proc. kwartał do kwartału. Inwestycje, szczególnie w sprzęt, zmniejszyły się o 4,1 proc., co przyczyniło się do ogólnego spadku inwestycji o 2,2 proc. Co więcej, eksport towarów i usług spadł o 0,2 proc., podczas gdy import pozostawał na niezmienionym poziomie.

Wartość niemieckiego PKB w drugim kwartale 2024 roku wyniosła 1 bilion 65 miliardów euro, co oznacza niewielki spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału, kiedy to wyniosło 1 bilion 66 miliardów euro. W porównaniu rok do roku, wartość PKB wzrosła o 4 proc., osiągając 1 bilion 24 miliardy euro w drugim kwartale 2023 roku. Ten wzrost jednak w dużej mierze wynika z inflacji, która po uwzględnieniu, pokazuje rzeczywisty brak wzrostu.

