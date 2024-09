Niepokój w NASA. Dziwne dźwięki w statku kosmicznym Starliner

Szóstego czerwca Starliner z dwójką astronautów dotarł do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na orbicie okołoziemskiej. Barry "Butch" Wilmore i Sunita Williams mieli na nim spędzić tylko osiem dni, a następnie wrócić nim na Ziemię. W trakcie misji doszło jednak do awarii. Posłuszeństwa odmówiły silniki manewrowe, pojawiły się również wycieki helu. Wobec tych kłopotów NASA zdecydowała, że astronauci pozostaną na orbicie w oczekiwaniu na nowy, sprawny statek a Starliner powróci samotnie na Ziemię przy pomocy autopilota.

Dziwne dźwięki w statku kosmicznym

Gdy przygotowany do odesłania na Ziemię Starliner oczekiwał na start, z zamontowanych w kabinie głośników zaczęły dobywać się dziwne dźwięki. Barry "Butch" Wilmore skontaktował się w tej sprawie radiowo z Johnson Space Center w Houston. By kontrola lotu mogła usłyszeć niepokojące dźwięki, przystawił mikrofon do głośników statku.

- Mam pytanie dotyczące Starlinera” — powiedział Wilmore. – Z głośnika wydobywa się dziwny dźwięk… Nie wiem, co go powoduje.

Po jego wysłuchaniu kontrola misji orzekła, że dźwięki przypominają „coś w rodzaju pulsującego dźwięku, prawie jak sygnał sonaru”.

- Pozwolę wam wszystkim podrapać się po głowach i sprawdzić, czy potraficie rozgryźć, co się dzieje. Zadzwońcie do nas, jeśli się rozgryziecie – odparł Wilmore, jednak do tej pory nie ustalono, co jest źródłem sygnału.

Komentatorzy udzielający się na forum nasaspaceflight.com uważają, że przyczyną regularnie wybrzmiewających dźwięków mogą być impulsy wewnętrznego zegara statku, informacji tych jednak oficjalnie nie potwierdzono.

Sygnały w kosmosie, jak uderzenie młota

Jak informuje The Guardian, niecodzienne dźwięki w kosmosie nie są niczym nowym. Jako pierwszy zarejestrował i upublicznił je amerykański meteorolog Rob Dale. Niecodzienne dźwięki w 2003 roku miał słyszeć też pierwszy chiński astronauta, Yang Liwei podczas misji statku Shenzhou 5. Twierdził on, że przypominały one hałas młota uderzającego o metal.

Space X przejmie astronautów

Barry "Butch" Wilmore i Sunita Williams zamiast zaplanowanych ośmiu dni, spędzą w kosmosie około pół roku. NASA poinformowała, że ze względu na awarię Starliner, powróci na Ziemię bez nich. Astronautów do domu zabierze prawdopodobnie statek Crew Dragon przygotowany przez firmę SpaceX, która jest konkurentem Boeinga. Stanie się to w lutym 2025 roku w ramach rotacyjnej misji astronautów.