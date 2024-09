Ta firma odzieżowa podupadła w czasie pandemii. Ruszają zwolnienia grupowe, ostatnia deska ratunku

Redan to łódzka firma odzieżowa, do niedawna właściciel marki Top Secret. Na początku roku zapadła decyzja o sprzedaniu sieci sklepów innej marce odzieżowej, krakowskiemu GreeenPoint. W międzyczasie Redan zmienił profil działalności, ale i to nie poprawiło jego sytuacji finansowej. W tej sytuacji konieczne będą zwolnienia grupowe.

Spółkę Redan, właściciela marki odzieżowej Top Secret, założył w 1995 r. Radosław Wiśniewski.W 2004 r. w rankingu tygodnika „Wprost” Wiśniewski zajmował 51. miejsce na liście najbogatszych Polaków z majątkiem 290 mln zł. Od 2003 r. spółka notowana jest na warszawskiej giełdzie. Redan od 4 lat mierzy się z kłopotami finansowymi Od momentu wybuchu epidemii koronowirusa spółka z siedzibą w Łodzi mierzy się z problemami finansowymi i nie uzyskała trwałej rentowności. Rosły też należności Redan od spółki prowadzącej sprzedaż detaliczną towarami marki „Top Secret” w Polsce i zobowiązania wobec podmiotów importujących towary. W rezultacie Redan podjął działania mające na celu sprzedaż praw do znaków towarowych na rzecz krakowskiej spółki Greenpoint, która prowadzi sieć sklepów odzieżowych o tej samej nazwie. Umowa warunkowa zakupu sieci sklepów stacjonarnych oraz działalności e-commerce marki Top Secret została zawarta w styczniu. Warunkiem było otrzymanie przez GreenPoint decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji w postaci zakupu przez firmę praw do umów franczyzowych 54 sklepów Top Secret oraz sklepu internetowego topsecret.pl. Wartość transakcji została ustalona w przedziale od 11 do 14 mln zł.



W oczekiwaniu na decyzję Redan podjął też działania mające na celu zmianę przedmiotu działalności spółki na świadczenie usług logistycznych, ale i to nie skutkowało zawarciem kontraktów, na podstawie których byłyby generowane przychody ze sprzedaży na poziomie zapewniającym pokrycie kosztów działalności bieżącej i możliwość terminowej obsługi pozostałych zobowiązań spółki – donosi serwis Dla Handlu.pl. Zwolnienia grupowe w spółce Redan Kiedy pomysły na to, jak wyciągnąć ją z finansowych tarapatów, skończyły się, zapadła decyzja o zwolnieniach grupowych. Z początkiem września spółka powiadomiła przedstawicieli pracowników o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia, przeprowadziła procedurę konsultacji w tej sprawie oraz zawiadomiła o tym fakcie Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od 30 września 2024 r. do 30 listopada 2024 r. i obejmą maksymalnie 20 pracowników. Obecnie Redan zatrudnia 60 pracowników, z tego 16 otrzymało wypowiedzenia umów o prace w miesiącach poprzedzających. Czytaj też:

