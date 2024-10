Hakerzy są bezlitośni. Na ich celownikach polskie firmy

Jakie są najczęstsze metody działania cyberprzestępców i jak minimalizować ryzyko? Jak pokazują najnowsze dane ESET i Dagma Bezpieczeństwo IT, co piąty pracownik w Polsce miał do czynienia z cyberatakiem w miejscu pracy. Aż 72 proc. przyznało, że spotkało się z incydentem dotyczącym cyberbezpieczeństwa na służbowym sprzęcie.

Phishing – najczęstsza forma ataku

Najczęstszym zagrożeniem jest phishing, który polega na wyłudzeniu poufnych danych, takich jak hasła czy dane płatnicze, poprzez podszywanie się pod zaufane instytucje. W raporcie „Cyberportret polskiego biznesu” aż 34 proc. firm przyznało, że w ostatnim roku zetknęło się z takim zagrożeniem. Cyberprzestępcy wykorzystują fałszywe e-maile, SMS-y oraz strony internetowe, które na pierwszy rzut oka wyglądają autentycznie. Kluczowym problemem jest „ślepota phishingowa”, czyli bagatelizowanie takich zagrożeń.

Ataki na sieci Wi-Fi – naruszenie bezpieczeństwa infrastruktury

Kolejnym zagrożeniem są ataki na sieci Wi-Fi (22 proc.). Niewłaściwe zarządzanie dostępem do firmowych sieci bezprzewodowych może umożliwić hakerom przejęcie danych. Firmy coraz częściej stosują oddzielne sieci dla gości i pracowników, jednak cyberprzestępcy nadal mogą wykorzystać słabe punkty w zabezpieczeniach.

Złośliwe oprogramowanie i trojany

19 proc. firm w Polsce zmagało się z atakami trojanów, czyli złośliwego oprogramowania kradnącego dane. Te ataki mogą prowadzić do jeszcze poważniejszych incydentów, takich jak ransomware (18 proc.), gdzie przestępcy żądają okupu w zamian za przywrócenie dostępu do zasobów firmy. Skutki takich ataków mogą być katastrofalne – od utraty danych po ogromne straty finansowe.

Ataki DDoS – blokowanie dostępu do usług

Innym zagrożeniem są ataki DDoS (17 proc.), które polegają na przeciążeniu serwera ogromną liczbą żądań, co unieruchamia strony internetowe czy aplikacje. Choć te ataki są medialne i spektakularne, rzadko prowadzą do dużych strat finansowych, a ich celem jest przede wszystkim pokazanie siły przestępców.

Inwestycje w cyberbezpieczeństwo – klucz do ochrony

Wzrost liczby cyberataków zmusza firmy do inwestowania w ochronę. Kluczowe obszary, które wymagają doinwestowania, to szkolenia pracowników, monitorowanie incydentów oraz zabezpieczenia sieciowe. Aż 48 proc. specjalistów ds. bezpieczeństwa uważa, że edukacja pracowników jest najważniejsza w minimalizowaniu ryzyka.

Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń i inwestowanie w technologie ochronne to dziś niezbędne działania, aby polskie firmy mogły skutecznie przeciwdziałać cyberatakom.

