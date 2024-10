Wszystkich Świętych za dwa tygodnie. Biedronka i Lidl już ruszyły z promocjami

Już za dwa tygodnie Wszystkich Świętych. Dzień ten sprzyja refleksji i wspominaniu tych, którzy odeszli, ale wiąże się również z wydatkami, bo odwiedzając groby swoich bliskich większość z nas pojawia się ze zniczami i kwiatami.

Ile kosztują znicze? Promocje w Lidlu i Biedronce

Choć do 1 listopada jeszcze trochę czasu, dyskonty ruszyły już z promocjami. W Biedronce do soboty 19 października obowiązuje promocja na wkłady do zniczy. Jak podaje strefabiznesu.pl, wkłady olejowe kosztują:

240 g – 2,99 zł/szt. przy zakupie 6 (39 proc. taniej niż w regularnej cenie);



340 g – 4,99 zł/szt. przy zakupie 4, taniej o 23 proc.;



dwupak po 150 g – 4,79 zł/opakowanie, przy zakupie 3 dwupaków, 20 proc. taniej;



czteropak wkładów zalewanych po 200 g – 13,99 zł/zestaw przy zakupie 2 czteropaków, 44 proc. taniej drugi.



Wkłady parafinowe są w cenie:

160 g – 2,39 zł/szt., 27 proc. taniej przy zakupie 10 szt.,



200 g – 2,99 zł/szt. przy zakupie 8 szt. 25 proc. wobec ceny regularnej,



250 g – 3,49 zł/szt. przy zakupie 6, 30 proc. taniej,



400 g – 4,99 zł/szt. przy zakupie 4, 37 proc. taniej.



Od 17 do 19 października znicze w Biedronce można kupić w promocji 5+3 (z kartą lub aplikacją). Dzienny limit zakupów to 32 sztuki. Można mieszać dowolnie.

Z kolei w Lidlu od 17 do 19 października można korzystać z promocji 2+1 za grosz z opcją dowolnego miksowania (za 1 gr najtańszy z wybranych zniczy). Sieć nie wskazała konkretnego limitu sztuk (wielokrotności opcji promocyjnej), ale zaznacza, że sprzedaż dotyczy ilości detalicznych.

W tych dniach obowiązują również inne promocje:

znicz o wysokości 35 cm, czasem palenia 50 h kupimy za 11,99 zamiast 14,99 zł przy zakupie 6 sztuk;



znicz 23 cm, 30 h palenia w cenie 5,59 zł/szt. przy zakupie 6;



prosty znicz kapliczna 17 cm, 25 h w cenie 4,79 zł/szt. przy zakupie 6;



wkład ledowy niski z czasem palenia 50 dni – 5,99 zł, wysoki za 6,99 zł.



Wielu Polaków nie zamierza oszczędzać w tym roku na zakupach zniczy i kwiatów. Dowodzi tego sondaż przeprowadzony przez SW Research dla „Wprost". Jego wyniki zaprezentujemy w najbliższych dniach.

